4歲童染B流感併罕見「急性壞死腦炎」 住院10多天插管治療中

上週門急診類流感就診人次高於前三年同期，新增4例流感重症死亡個案，均具慢性病史且未接種流感疫苗，另增15例流感併發重症，其中一例北部4歲患先天性潛在疾病男童，未接種疫苗，目前已住院10餘天、插管治療中。

疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增15例流感併發重症( 4例A型H1N1、8例A型H3N2、1例A未分型、2例B型)，年齡介於未滿10歲至80多歲，均未接種流感疫苗，其中11例具慢性病史；另新增4例死亡，年齡介於60多歲至90多歲，均具慢性病史，均未接種流感疫苗。

重症個案中年紀最小的為北部4歲男童，有先天潛在疾病、未打過本季流感疫苗，過去曾有熱痙攣病史；根據疫調，已流鼻水、有痰一段時間， 11月上旬發高燒超過40度，且有痙攣情況。

林詠青說明，男童送醫後確診B型流感，給予抗病毒藥物及抗生素治療，仍有痙攣、腦水腫情形，研判流感併發重症，有急性壞死性腦炎情況；目前住院已10餘天，病況、呼吸仍不太穩定，還在插管治療當中。由於男童同住家人也感染B型流感，推測可能是家戶內交叉傳染。

林詠青表示，小朋友染流感最常見併發重症情況為肺炎，少數可能會發生腦炎、心肌炎；根據過往研究，併發腦炎比例約1到2%，其中急性壞死性腦炎雖然少見，但病程變化快速，嚴重度較高，死亡率可達3到4成。

疾管署今(14)日表示，上週門急診類流感就診人次為68,564人次，近期呈下降趨勢，惟降幅逐漸趨緩，且仍高於前三年同期；近四週合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為多，目前流感等呼吸道病毒於社區活動度持續，且近期氣溫變化大，須持續觀察疫情變化。

疾管署統計，本流感季自今年10月1日起截至11月13日累計 135例 (63例A型H1N1、67例A型H3N2、1例A未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占59%)，97%未接種流感疫苗，84%具慢性病史；其中死亡14例( 9例A型H1N1、5例A型H3N2)，均未接種流感疫苗，均具慢性病史。

疾管署呼籲，接種流感疫苗為預防流感最有效之方法，今年流感疫苗自10月2日起分階段開打，請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種，亦請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

此外，自身及親友若為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。