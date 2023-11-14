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台北六福萬怡酒店敘日buffet推餐費81折 年底前均享加碼松葉蟹

By 台灣英文新聞
2023/11/14 19:05
清蒸松葉蟹。（圖／台北六福萬怡酒店）
秋冬海陸盛典。（圖／台北六福萬怡酒店）

清蒸松葉蟹。（圖／台北六福萬怡酒店）

秋冬海陸盛典。（圖／台北六福萬怡酒店）

迎戰雙11，交通便捷，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，於即日起至11月30日推出「雙十一不孤單」餐費優惠活動，凡午餐時段用餐，於結帳時出示敘日官網優惠頁面，即可享受平日雙十一優惠1,111元，相當於餐費81折，可大嗑全新主題餐檯「秋冬海陸盛典」美味料理，包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲戰斧牛排」、僅用簡單海鹽調味，油脂奔放肉質細膩的「鹽之花牛小排」、辛香滋味濃厚適合冬季品味的「韓式牛肉乳酪部隊鍋」以及主廚加碼的清蒸松葉蟹等，若於假日用餐則享優惠價1,411元，還可暢享「板煎天使紅蝦、生食級干貝、生鮮生蠔」與柏克金鮮釀生啤酒無限暢飲。以上優惠均收原餐費一成服務費。

此外看準旅展延續的晚鳥商機，六福萬怡線上旅展將持續至11月12日，讓無法於本月享好康的賓客，也能網上購買超值優惠餐券，「美食通用餐券套票組(10張/套)」每套售價5,500元，可於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、大廳酒吧依不同張數兌換指定餐點，大啖星級美饌，最低62折起，包含使用1張票券，即可兌換敘日全日餐廳平日早餐或下午茶、粵亮廣式料理經典港點三品組、大廳酒吧400元內調酒二杯等優惠，若使用2張券則可兌換敘日平日午、晚餐或至大廳酒吧兌換平假日JC Cat 雲朵鳥籠下午茶一套，並享升級主題飲料不加價，4張券兌換粵亮經典的靓皮烤鴨一套，再加贈第三吃，十分適合年末聚餐與親友一同享用。此外10張券可兌換年末派對必備「萬怡火雞禮籃超值組合」有5公斤以上的爐烤匈牙利芥末籽香料火雞，採用獨家配方醃製爐烤，表面金黃油亮，肉質鮮嫩多汁，還有維吉尼亞野蜜火腿、印度咖哩燉和牛頰、法式鄉村蘋果派等豐盛饗宴，歲末佳節派對慶祝超有儀式感。

更新時間 : 2023-11-14 19:28 GMT+08:00

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