力拼百貨周年慶 台北凱達六周年餐飲滿6千送6百

為延續ITF台北國際旅展的人氣與買氣，即將在11月24日滿6周年的台北凱達大飯店再次祭出超狂的用餐優惠，活動時間為11月11日至12月30日止，館內各餐廳享「滿6千送6百」優惠，滿千再送抽獎券1張，加碼抽出國內六大國內行程，力拼百貨公司周年慶！住宿則是配合11月17日歡樂登場的新北耶誕城，搶先推出「歡樂耶誕城」住房專案，雙人房平日只要2,888元起，家庭4人房平日也只要4,888元起，專案每房贈送派對零食組與夾子園體驗券2張，挑戰耶誕城最高CP值住宿！台北凱達大飯店歡慶6周年，豪撒超值優惠不手軟，可謂卯足全力拼百貨周年慶迎接年末大檔！

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，感謝大家陪伴我們走過6年，在疫後旅遊需求帶動下，今年台北凱達住房業績達標並創新高，住房率超過9成，平均房價也上漲了300元左右，但我們有750間客房，如此龐大的量體，要如何堅守品質且讓服務到位，對我們來說也是一大挑戰，而成本不斷提升的餐飲更是面對著低毛利、高人力的衝擊，可以預見明年對我們來說是至關重要的一年。面對瞬息萬變的市場環境，我們將會始終堅持信念用熱忱接待每一位顧客，突破重重的關卡，努力達成「永續生意」的經營，也請今後繼續支持我們！