2023家事類全國技藝競賽 新北美顏組稱冠 奪3金手8優勝3團體獎

112學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽於 11月7日到11月9號在松山家商舉辦，計有72校、316名參 賽選手及74名模特兒報名，新北市透過金手培訓計畫以團隊合作共 同培訓方式，在這場全國最美麗的競賽中，由樟樹國際實中、 能仁家商、樹人家商、穀保家商、莊敬工家拿下3個金手、8個優勝 及3個團體獎。

今年競賽以「家事巧手展神技，技藝圓夢創無限」為主題， 創作出巧妙且不平凡的作品，激發無限可能性。 競賽職種共有飾品製作、服裝製作、服裝設計、室內設計、 幼兒教具製作、膳食製作、美顏、美髮等8項。

榮獲美顏職種金手獎第1名的能仁家商古佳美同學表示， 奪得榮譽要歸功於廖珮玲老師全程指導陪伴練習， 以及金手培訓團隊老師們的專業建議。原先不太會美妝， 也不知道如何解題，但加入新北市金手培訓練習， 老師會逐一指出問題關鍵，並在每次的模擬賽引導如何面對考題， 正確畫出出題老師要求的妝感。感謝同學與老師們的支持與幫助， 以及自己不斷練習和運氣，才能有這次的好成績。

能仁家商美容科廖珮玲老師表示，培訓選手是長時間抗戰!而技術的 成長，更需要倚賴點點滴滴的積累，才能成就精湛!同時， 透過跨校的共同學習，彼此激勵， 培訓學生在專業技能上取得優異的成果。

獲得飾品製作金手獎第4名的樟樹國際實中俞昕嬡同學表示， 在這場競賽得到名次是難得的榮譽!在其中深刻體會到創作的蛻變歷 程，以及堅持不懈是成功的關鍵。 而這過程讓自己更加相信每一次嘗試都是成長的機會， 無論結果如何，都是對自己不懈努力的回報。 非常感謝鄭姿蓉老師的指導，沒有老師的教導與陪伴， 就沒有榮獲金手獎的自己。

年年指導學生榮獲獎金手獎肯定讓學生升學更有保障的樟樹國際實中 鄭姿蓉老師表示，教職生涯已20年，能夠帶著選手一起努力參賽， 從中培養學生學習的態度，並指導他們技能精進， 給予他們更多機會站在舞台，是件不容易卻很有成就感的事情， 每位選手的努力都很值得驕傲與被肯定的。

獲得美顏職種金手第5名的樹人家商美容科林于涵同學表示， 能得到夢寐以求的金手獎為自己及學校爭光是莫大榮幸！ 很幸運自己在地就學就讀樹人家商， 有學校的栽培才有脫穎而出的機會。感謝謝沛蓁老師的指導， ㄧ路帶領至今歷經兩年多的時間，常陪伴鼓勵讓自己信心備增。

本次承辦美顏職種金手培訓、任職樹人家商謝沛蓁老師表示，喜歡營 造各校選手們ㄧ起相互學習、加油努力的氛圍， 讓選手們一起為目標共同前進，勇奪金手佳績為自己更為新北爭光， 連三年培訓得獎率甚至高達八成，是件值得驕傲的事情!

教育局指出，新北市首創金手培訓計畫規劃三級培訓及6種技職競 賽人才培育機制打造奪金團隊。為鼓勵爭取佳績， 新北更首創加碼獎勵金激勵指導教師及學生， 以實質回饋對付出心力師生肯定，期勉選手挑戰自我、締造佳績， 不斷發光發熱。