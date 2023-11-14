富邦證券「大師講座」邀謝金河、曲建仲專家開講 掌握2024年市場脈動

時序即將進入2024年，如何擬定新年度的投資策略， 成為投資人的熱門議題。富邦證券自11月起已分別於北、中、 南舉辦三場「大師講座」，台北場邀請財信傳媒集團董事長謝金河； 台中及高雄場則邀請知識力專家社群創辦人曲建仲博士， 分別以全球經濟局勢及人工智慧的產業動向為題，講座場場精彩、 座無虛席，協助客戶在多空未明的時刻，掌握投資機會，提前布局。

富邦證券董事長程明乾在台北場「大師講座」開場致詞時表示， 富邦證券在各項業務上持續精進，無論是台股經紀業務， 或是與海外投資相關的複委託業務，持續從客戶的需求出發，透過A I數據分析，提供客戶差異化的理財服務， 期望能滿足客戶的投資需求，深受各界好評。未來， 富邦證券也將持續就資產傳承與規劃等議題，提供各項專業協助， 成為客戶最信賴的理財夥伴。

謝金河表示，美國聯準會的資產負債表規模自2022年4月高點約 8.4兆美元下滑至最新公佈的7.298兆美元，縮表方向明確， 且因應通貨膨漲而快速將美元基準利率由0%-0.25%的區間調 升至5.25%-5.5%，將促使資金持續流往美國。再者， 美國調整供應鏈將牽動美國主要進口國，例如中國、 墨西哥及加拿大的經濟發展，連帶將影響台灣相關產業， 值得持續關注。

曲建仲除了擁有橫跨電機工程、 材料工程及化學工程的跨領域學位外， 亦非常善於以淺顯的方式向普羅大眾拆解艱深的科技概念及詞彙。 曲建仲在講座中分析不同人工智慧模型及具發展潛力的應用， 從晶片設計、封裝製造，到整體伺服器系統的規劃與配置等， 台灣相關產業有機會成為最大的受惠者。