APEC峰會11/15舊金山登場 路透社：台灣爭取張忠謀拜登一對一會面

亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於15日至17日在舊金山登場。路透社引述國安會秘書長顧立雄說，政府爭取讓代表台灣與會的台積電創辦人張忠謀和美國總統拜登一對一會面；不過，對於這項說法，美方沒有做出任何回應。

由 21 個成員組成的亞太經合組織 (APEC) 論壇將在舊金山舉行第 30 屆 APEC峰會，今年東道主為美國，而台積電創辦人張忠謀第6度代表蔡總統、第7度代表台灣與會，並將於今（14）日晚間啟程。

路透社報導，顧立雄是在台北告訴媒體，政府正力促讓晶片巨頭台積電創辦人張忠謀與拜登會面。

當被問到張忠謀有無計劃在APEC期間與拜登一對一會談時，顧立雄表示「雙方正在討論相關安排」。

對於這項樣說法，美國國務院表示，針對峰會期間的「雙邊會議具體細節」美方沒有任何消息對外宣布，但拜登表示歡迎台灣的參與。

此外，拜登與中國國家主席習近平將在APEC期間舉行拜習會。顧立雄表示，華府與北京在包含台灣在內的諸多重大議題上存有歧見。

他說，美中在核心議題存在根本性分歧，因此這次會議可能演變成各說各話，在台灣議題上，雙方都不太可能讓步。不過顧立雄也說這次拜習會確有其必要性，因為這是華府在中美緊張局勢期間一個控管風險的機會。

至於張忠謀是否會向習近平傳遞總統的訊息？顧立雄表示「沒有」，但他也補充「一切順其自然」。在去年曼谷APEC峰會期間，張忠謀曾簡短與習近平在場邊會面，並與美國副總統賀錦麗討論半導體合作設廠問題。