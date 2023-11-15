「超進化系」蒙布朗先收藏！法朋烘焙甜點坊「栗子巧克力季」限定開賣

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入秋的涼意掀起，意味著選手級的食材-栗子與可可豆皆已蓄勢待發！「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」正式帶大家走進「栗子巧克力季」，即日起至11/30止，推出多款栗子與巧克力完美結合的甜點，果仁香氣與脆口的滋味，讓消費者可品嘗到濃郁的絕佳風味。

「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」 將每款常溫和冷藏糕點、餅乾和麵包，製作工法皆以精品般細緻的精巧，因而擁有台灣甜點界香奈兒美譽。隨著天氣不定時的降溫，秋天已悄悄到來，「法朋」也在此時宣告：「栗子與可可豆的季節開始！」

從栗子鮮奶油蛋糕、栗子三明治、嘉義栗子蒙布朗等，主食材特別選用來自嘉義中埔盛產的黃金板栗，顆顆碩大飽滿，香氣、甜度、口感均為上乘，每年盛產之際，幾乎是供不應求，這也是「法朋」主理人兼烘焙主廚李依錫對食材挑選的堅持，希望所有消費者都能一嘗來自台灣農民用心的成果。

今年「栗子巧克力季」以栗子鮮奶油蛋糕開啟序幕，「栗子鮮奶油蛋糕」使用滿滿的嘉義中埔黃金板栗，吃的到大顆粒外，還有綿密的法國栗子泥、栗子香緹和、帶有酒香的栗子擠餡，另外加上帶有酸甜滋味的黑醋栗凍，風味最為清爽的日本OMU純生鮮奶油抹至內外蛋糕層中，紮實的奶香卻有輕盈的口感，作為慶生或聚餐的壓軸點心絕對不為過！「栗子三明治」為蛋糕版的的「三明治」，取其巧妙的意像，讓「三明治」多了不同的樣貌，更多了「雙主角」，兩入的三明治以分別為嘉義中埔的黃金板栗與來自法國的栗子製作，從入口即化的內餡到有顆粒口感的碎粒，濕潤的蛋糕體，滿滿的栗子香，味道適中不甜膩。

栗子的季節怎能少了「蒙布朗」，這次除了有傳統的「法式蒙布朗」外，更有「嘉義栗子蒙布朗」，可稱為蒙布朗的「超進化」版，獲甜點控的心！「法式蒙布朗」外型為褐色的栗子擠餡小高峰，配方中稍稍地將其做了改材，裡頭以費南雪為底，不僅吃得到糖漬栗子，更有荔枝奶餡和白乳酪香緹交錯提味，而「嘉義栗子蒙布朗」可不「簡單」，除了栗子擠餡外，最特別的莫過於用焙茶蛋白餅作為底部，切開即可看間栗子慕斯和黑醋栗果醬在不同分層中，鹽味糖酥也融合其中，極具巧思的做法，入口後餘韻散至整個口腔，用以佐茶更顯味道高雅。

一樣為可可豆盛產之際，巧克力在秋冬節慶月裡，更是不可或缺的食材。具有空氣感般細柔綿密的「櫻桃巧克力舒芙蕾」，加入白蘭地酒醃漬的櫻桃，巧克力海綿蛋糕與櫻桃醬融為一體，帶有微醺的芬芳香氣，在口中釋放出令人滿足的甜蜜，而法國人最鍾愛的重量級甜點「法式巧克力千層」，細碎酥皮夾雜著巧克力慕斯與香緹，交錯的內餡層，有著糖漬橘丁、胡桃柳橙奶餡和胡桃帕林，甜苦之間，達到最適切的平衡。

「百香巧克力22階」以巧克力為基底的超薄蛋糕皮，22層堆疊而起，瑪斯卡邦可可餡、百香果酒加杏桃製成的甘那許巧克力與百香可可香緹抹在張張蛋糕皮上，最後撒上榛果可可酥餅和焦糖榛果做裝飾，醇厚濃稠的巧克力與帶有熱帶風味的百香果天然酸韻， 層次驚喜而紮實。

「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」2023「栗子巧克力季」，將從即日起至11/30止，多款栗子與巧克力完美結合的甜點，以甜食療癒秋日正式開始。