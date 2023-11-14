台灣福容飯店推人氣鍋物暖身　精緻鍋物六人份只要680元起

鋒面快閃！東北季風增強，今日傍晚北台灣氣溫將驟將6度， 別忘了早晚出門需穿上禦寒外套保暖， 此時正是時候吃鍋暖暖身的時候！福容大飯店桃園店即日起至202 4/01/31，火熱推出4款人氣暖心鍋物，有口感辛辣的「 胡椒肚雞鍋」、溫補養身的「紅棗燒酒雞鍋」、清湯燉煮的「 清燉獅子頭鍋」，還有做工費時，選用土雞腿、瑤柱、 金華火腿小火煲煮、湯頭濃郁的「砂鍋津白雞」， 每鍋6人份，售價NT$680+10%起； 即日起凡享福卡會員點用任一款暖心鍋物，享免茶資優惠， 並同享會員折扣，金福級最低88折起，讓您寒氣退散， 從裡暖到外。

天冷不吃鍋，冬天怎麼過？快揪三五好友開團吃起來！ 福容大飯店桃園店於即日起至2024/01/31推出「 暖心鍋物」特色料理，由兩岸十大名廚-楊忠霖主廚， 精心研發四款風格迥異的鍋物料理，每鍋適用6人份，售價$ 680~$880+10%，讓您嚐到大江南北、 風味各異的特色湯鍋；「胡椒肚雞鍋」是廣東省的漢族傳統名菜， 以豬肚、土雞腿川燙後，加入胡椒、玉竹、淮山片、 枸杞等中藥材熬煮湯頭，口感辛香開胃， 一口喝下有滿滿的胡椒香氣，適合無辣不歡、 喜歡重口味的朋友嚐鮮，「紅棗燒酒雞鍋」以新鮮雞腿肉川燙， 用麻油加入薑片煸出香氣，加入米酒、紅棗、當歸、川芎、黃耆、 桂皮等中藥材燉煮，滋味香醇，冬天的元氣就靠這一鍋補足，「 清燉獅子頭鍋」一口氣加入六顆獅子頭，以溫體豬肉加上主廚特製辛 香料手工捏製而成，用料紮實，湯底加入金華火腿提味， 湯頭清甜無負擔，香脆可口的娃娃菜更添口感， 適合一家大小開懷品嘗，做工費時的「砂鍋津白雞」選用土雞腿、 瑤柱與金華火腿等食材，注入老母雞湯以砂鍋歷時煲煮數小時， 湯頭濃郁醇香，金華火腿味完整的分佈在雞肉裡， 整隻雞的精華以及火腿的風味則完完全全的保留於湯汁裡， 讓喝下的每一口都感覺到無比的幸福。

暖心鍋物，即日起至2024/01/31，每日限量推出， 每鍋可供6人享用，只要NT$680+10%起， 凡享福卡會員點用任一款暖心鍋物，享免茶資優惠， 並同享會員折扣，金福級最低88折起，福容貼心， 今年冬天要讓顧客暖胃又暖心。訂位專線: (03)-326-5800