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心動嗎？美國全身MRI測早期癌症只要2,500美元 供不應求排隊到明年

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/14 15:57
MRI檢查示意圖（圖／Unsplash_ Accuray）

MRI檢查示意圖（圖／Unsplash_ Accuray）

1 小時、2,500 美金（新台幣 80,899 元）、全身磁共振造影（MRI）掃描，就能檢測出包括早期癌症的 500 種疾病，你做不做？美國健檢業者 Prenuvo 推出方便快速的檢驗服務，受名人加持爆紅，民眾捧著銀子排隊，現在預約已要等明年。

CNBC 報導，來自德州達拉斯的外科醫師聖塔羅莎（Julianne Santarosa），41 歲那年做了體外受精後，身子不適，看到臉書廣告後，決定預約 Prenuvo 全身 MRI 健檢。不拍還好，一拍從此改變了人生。

掃描發現了她肺部有一處小結節，無病無痛無症狀，若不檢查根本不會察覺。收到結果後，她立即安排了進一步檢查，才發現是癌症，隔週立刻移除。由於發現得早，她不需接受化療、放療，也沒有轉移風險。「多虧了這檢查，否則我可能到癌症四期，咳血了才知罹癌。」

矽谷起家的 Prenuvo，鎖定的就是這種好奇心重、對健康甚為在意的客人。公司成立不過 5 年，目前在美國、加拿大共有 9 間診所。投資人大有來頭，如名模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）、Google 前 CEO 施密特（Eric Schmidt）等。名人網紅也將該公司推上熱門話題，名媛金卡黛珊（Kim Kardashian）8 月就在 Instagram 大讚 Prenuvo 是「拯救生命的機器」，貼文超過 340 萬人按讚。

Prenuvo 的全身 MRI 項目，一次要價 2,500 美元，標榜可辨識 500 種疾患，如癌症、多發性硬化症、腦動脈腫瘤。除了全身掃描，也有頭部與軀幹（1,800 美元）、軀幹（1,000 美元）選項，目前並無保險給付，得自掏腰包。

由於現行 MRI 檢驗費時良久，需由醫師開驗，且就算只有一小塊區域，都可能花上數小時。Prenuvo 的機器 2018 年獲美國 FDA 批准，可於 1 小時完成掃描，再由 30 名放射科醫師之一進行專業判讀，顧客 5 至 10 個工作天就能收到結果。

千金難買早知道，對許多人而言，能早期預警疾病，這等花費不算什麼，相關流程也不拖沓，因此一傳十十傳百，人人都搶著預約。紐約診歲最快得等到 2024 年 3 月，洛杉磯也是滿滿滿。公司看好市場前景，打算在明年底之前再開 11 處據點，包括倫敦、雪梨。

不過，專家叮嚀，MRI 掃描不是火眼金睛，也有盲點，無法揪出的隱患。如乳房攝影、大腸鏡檢查等標靶型篩檢，就是 MRI 無法做到的。肺部損傷、膝蓋、骨盆、攝護腺等部位，也需要不同的技術方能檢查。
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