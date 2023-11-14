Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

疑遭家人傳染 8天大女嬰染腸病毒 併發癲癇、心律不整住進加護治療

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/14 15:20
112年11月14日，疾管署防疫醫師林詠青於每週例會上說明8天大染腸病毒重症女嬰的病況。（圖／疾管署）

112年11月14日，疾管署防疫醫師林詠青於每週例會上說明8天大染腸病毒重症女嬰的病況。（圖／疾管署）

近來天氣轉涼，腸病毒就診人次也呈下降趨勢，但上週新增一例初生兒感染腸病毒重症，甚至出現全身性癲癇發作及心律不整情形，所幸經治療後狀況好轉已出院。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案為南部出生8天大女嬰，出生時沒有異常，10月中旬發病，由於同住家人曾接觸其他腸病毒個案，且於女嬰發病前後同樣確診腸病毒，不排除是在嬰兒室接觸後傳染給個案。

個案在出生7天後因出現四肢抖動、呼吸急促、心搏過速和疱疹性咽峽炎等症狀收治住院，由於仍有全身性癲癇發作及心律不整情形，醫院遂通報腸病毒感染併發重症，並轉至兒童加護病房照護，經檢驗後確認感染腸病毒克沙奇A6型。

林詠青說，所幸個案住院後病況穩定，腦部檢查也沒有異常，轉出加護病房後續於一般病房治療3天後，健康狀況良好已經出院。

依據疾管署監測資料顯示，上週(11月5日至11月11日)全國腸病毒門急診就診計8,831人次，較前一週(9,593人次)下降7.9%；近期就診人次呈下降趨勢，惟病毒持續於社區低度活動，實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

今年累計11例重症(含1例死亡)，分別為克沙奇A4型及克沙奇A6型各4例、2例腸病毒D68型、1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

疾管署提醒，目前國內氣候雖逐漸轉涼，但由於一年四季皆有腸病毒活動，且無論成人、幼兒都有感染的可能，請民眾不可掉以輕心，應確實做好手部衛生，並注意環境清潔與消毒。

此外，由於大人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易疏於防護而傳染給家中小孩，因此提醒大人工作返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。
腸病毒
初生兒
腸病毒重症
嬰幼兒
兒童
克沙奇A4型

相關新聞

【MeToo提告後續】宥勝涉強制猥褻起訴、炎亞綸妨害性自主不起訴仍涉2罪
【MeToo提告後續】宥勝涉強制猥褻起訴、炎亞綸妨害性自主不起訴仍涉2罪
2023/11/08 16:23
「會走路的肺炎」病例增多 醫揭黴漿菌肺炎3大高危族群 病徵為嚴重咳嗽
「會走路的肺炎」病例增多 醫揭黴漿菌肺炎3大高危族群 病徵為嚴重咳嗽
2023/11/02 14:10
流感疫苗公費第2階段11/1起開打 全聯80間門市接種站送好禮
流感疫苗公費第2階段11/1起開打 全聯80間門市接種站送好禮
2023/11/01 15:26
兒童手游驚現以色列戰爭廣告 父母憂懼未成年人受創
兒童手游驚現以色列戰爭廣告 父母憂懼未成年人受創
2023/10/31 11:14
兒童超跑、滑步車專用場地正式啟用！新北第二個兒童練習場就在新北大都會公園
兒童超跑、滑步車專用場地正式啟用！新北第二個兒童練習場就在新北大都會公園
2023/10/24 18:13

更新時間 : 2023-11-14 19:27 GMT+08:00

最受歡迎

日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
英搖天團Coldplay台灣開唱！單日估萬人塞爆場館交通指南快點看　愛河點燈超浪漫持門票換夜市優惠券
英搖天團Coldplay台灣開唱！單日估萬人塞爆場館交通指南快點看　愛河點燈超浪漫持門票換夜市優惠券
反思共產黨文字獄《當中國解放了全世界⋯⋯賽博反賊2077》 動畫悲劇結局催淚
反思共產黨文字獄《當中國解放了全世界⋯⋯賽博反賊2077》 動畫悲劇結局催淚
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散
台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散
《腦筋急轉彎2》要來了！首集超賣座全球票房破8億　全新情緒角色、前導預告曝光
《腦筋急轉彎2》要來了！首集超賣座全球票房破8億　全新情緒角色、前導預告曝光
〈時評〉台灣離岸風電潛力大 國產化將建立產業鏈永續發展
〈時評〉台灣離岸風電潛力大 國產化將建立產業鏈永續發展
〈時評〉台灣應與歐盟同步 訂定飲用水與食品中PFAS安全限量標準
〈時評〉台灣應與歐盟同步 訂定飲用水與食品中PFAS安全限量標準
台中國際花毯節11/11起登場 20萬株花草打造2公頃展區 剩餘停車格查詢、交管、接駁車資訊看過來
台中國際花毯節11/11起登場 20萬株花草打造2公頃展區 剩餘停車格查詢、交管、接駁車資訊看過來
冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀
冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀