疑遭家人傳染 8天大女嬰染腸病毒 併發癲癇、心律不整住進加護治療

近來天氣轉涼，腸病毒就診人次也呈下降趨勢，但上週新增一例初生兒感染腸病毒重症，甚至出現全身性癲癇發作及心律不整情形，所幸經治療後狀況好轉已出院。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案為南部出生8天大女嬰，出生時沒有異常，10月中旬發病，由於同住家人曾接觸其他腸病毒個案，且於女嬰發病前後同樣確診腸病毒，不排除是在嬰兒室接觸後傳染給個案。

個案在出生7天後因出現四肢抖動、呼吸急促、心搏過速和疱疹性咽峽炎等症狀收治住院，由於仍有全身性癲癇發作及心律不整情形，醫院遂通報腸病毒感染併發重症，並轉至兒童加護病房照護，經檢驗後確認感染腸病毒克沙奇A6型。

林詠青說，所幸個案住院後病況穩定，腦部檢查也沒有異常，轉出加護病房後續於一般病房治療3天後，健康狀況良好已經出院。

依據疾管署監測資料顯示，上週(11月5日至11月11日)全國腸病毒門急診就診計8,831人次，較前一週(9,593人次)下降7.9%；近期就診人次呈下降趨勢，惟病毒持續於社區低度活動，實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

今年累計11例重症(含1例死亡)，分別為克沙奇A4型及克沙奇A6型各4例、2例腸病毒D68型、1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

疾管署提醒，目前國內氣候雖逐漸轉涼，但由於一年四季皆有腸病毒活動，且無論成人、幼兒都有感染的可能，請民眾不可掉以輕心，應確實做好手部衛生，並注意環境清潔與消毒。

此外，由於大人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易疏於防護而傳染給家中小孩，因此提醒大人工作返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。