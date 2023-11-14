國會選前最後期末考　公督盟呼籲立法院應盡速完成改革事項！

2024年總統及立委選舉進入倒數階段，離投票僅剩2個月左右，最後一個會期仍有許多國會重要改革尚未完成，包含：本屆開放國會行動方案中，利益衝突資訊揭露平台遲遲沒有上線，以及國會助理專法尚未通過，導致國會防弊自律機制完全失靈；此外最後一個會期仍有許多重要法案卡在立院尚未排審，再加上按照依照預算法規定，立院必須在今年11月底前審議完成2024年中央政府近3兆與國營事業、非營業基金等相關預算約5兆的總預算，目前的審議進度已經落後，如此情況之下，立法院卻在上週研商「為立法委員及總統選舉前，停開院會及委員會」相關事宜，並暫定在12月20日提前休會，自肥放假去拚選舉。

公督盟強調開會審預算、審法案是立法委員的基本職責，本會期開議日已經拖到9月22日才開議，倘若按照立院協商版本提前休會，等於將本會期立院本就不多的審議時間，硬生生砍掉一個月，本次提前放假純為私利，為了自己政黨與個人選舉，與國家公務無關！公督盟反對立院提前停會，並且應於休會前嚴審與如期完成明年度國家預算審議和本屆國會改革的未竟之業，不要放棄選前期末考，爭取選民認同的最後機會！

第一、即刻公開國會助理聘用資訊，呼籲選民拒投黑箱立委！

相較於美國及日本的國會公費助理姓名，均需要定期公告，目前我國立院官方卻沒有將這些助理聘用資訊對人民公開，導致過去四年，國會助理涉及國安和貪汙爭議案件陳出不窮，上週四（9號）游錫堃院長在開放國會成果記者會提及，盼台灣成為國會至上的民主國家，這和公督盟過往主張「先有正常國會，才有正常國家」的理念不謀而合，公督盟認為國會要建立信任度，陽光透明是關鍵！早在過去十年，公督盟就持續呼籲立法委員應主動揭露助理聘用資訊，並將其納入立委評鑑的一環，相關資料上網公開也成為本屆開放國會行動方案中的重點工作項目，但是拖到最後一個會期，卻遲遲等不到立院對外公布，公督盟強烈呼籲朝野各黨團應將針對開放國會少數未竟事項召集協商，別讓本屆立法院的國會行動方案功虧一簣。

第二、立委公費赴中資訊須揭露！避免國會成為國安破口

隨著疫後，國會外交能量逐漸復甦，立院國際交流卻沒有詳細規範，根據立法院113年預算書說明，明年編列高達2,260萬的國會交流事務費給委員辦公室申請，迄今民眾卻無法查詢到各委員辦公室使用該筆經費之狀況，因此多次遭人質疑其成效，此外有關「委員國會交流事務費」，目前委僅需附上機票、護照、出入境證明即可申請費用，並不需要公開申請委員、考察地點和交流目的，假設有委員赴中、港、澳等國家或地區，相關資訊也不必公開，在國安局勢緊張的情況下，公督盟認為立委應有義務公開相關資訊讓國人安心！

第三、國會助理專法應在本會期排審通過!遏止助理爭議事件連環爆

過去四年，立院助理涉及國安和貪汙爭議案件從未停過，但是關於我國立院助理的利益迴避規範卻是模糊不清，分散在多個法條中，且立法院從未就此議題展開討論。這種狀況導致公權力行使模糊、助理權責不符，和國安機密被滲透等問題。觀諸各國國會幕僚制度，均可見利益迴避、資訊公開等明文規範，公督盟呼籲應立院應盡速針對國會公費助理法制化的議題進行討論，才能根治長年以來關於國會助理的亂象，改善社會大眾對於國會助理的刻板印象，讓優秀的人才持續留在立法院服務，提升立委問政的專業度。

第四、反對因選舉行程提前休會，公督盟呼籲立委別當薪水小偷！

依憲法第68條規定，立法院會期，每年兩次，自行集會，第1次自2月至5月底，第2次自9月至12月底，必要時得延長之。立委每個月都領納稅人辛苦血汗錢達19萬元，卻以選舉拼四年為藉口提前停會，公督盟反問現任贊成提早休會的立委諸公們，「工作都沒盡責，怎有臉爭取選民投票支持你連任？」在第十屆最後一個會期的有限時間中，各委員會的召委應積極排審預算，別再安排綁樁考察行程。立法委員也應該本著當一天和尚敲一天鐘精神，認真出席每一場會議，而非更早放棄人民所賦予國會的監督把關工作，這是身為人民公僕的失職！

第五、如期並嚴審完成國家預算審議！別拖到臨時會草率處理

根據我國立法院近十年審議預算日程，我國預算審議可說是年年延宕，公務預算之審查平均延宕半個月到二個月，附屬預算最少延宕半年才通過，最長可超過一年，從113年度立院預算審查日程暨審查分配表，可以發現各委員會必須要在不到一個月的時程內完成審查200多項單位預算案，以及營業基金和非營業基金款項，若按照目前各委員會召委排審狀況，拖到選後臨時會處理國家預算機率相當高，屆時將會形成舊民意審查新民意政府預算的離譜現象。所以我們嚴厲呼籲朝野立委都有責任，應該嚴審並如期完成國家預算審議！別拖到選後處理，屆時各黨立委早已無心於預算審議，放水通過行政部門預算，傷害人民荷包！

第十屆國會改革總回顧，現任、挑戰者相互交鋒自評成績！

在立委大選剩不到60天，公民監督國會聯盟（公督盟）將在11月14日於台北市非政府組織會館舉辦第十屆國會改革回顧與總評座談會，帶民眾回顧過去四年立法院的表現。這次座談會上半場，公督盟邀請本屆立法院四大黨團代表立委坐下來共同與談，來回顧本屆的國會改革的成果和未竟之業，各黨代表羅美玲、謝衣鳯、邱臣遠和陳椒華委員也將分別從執政黨和在野黨的角度來自評第十屆國會改革的成績，供社會大眾來檢視。

下半場公督盟則邀請到目前在立院尚無席次的立委參選人和研究國會領域的專家學者、民團代表分享，包含：社會民主黨區域立委參選人苗博雅、台灣基進區域立委參選人吳欣岱、台灣綠黨不分區立委參選人林莉棻、東吳大學政治學系教授蘇子喬，以及公督盟執行長張宏林將就其觀察提出本屆立法院有哪些制度性問題是急需在下一屆國會來著手解決，以及各自對於下一屆國會的新想像，期待台灣可以成為一個國會至上的正常民主國家！

公督盟呼籲：