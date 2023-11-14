台北寒舍艾美「龍彩飛揚」外賣年菜　早鳥下訂享9折優惠

為搶攻年菜外帶商機，台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」自11月13日至2024年2月2日推出「龍彩飛揚」外賣年菜與年糕禮盒，以精緻粵式的料理手法變化出豐盛美味，特別推薦「五福臨門闔家歡」四人分享餐、港式年節傳統的「龍年大發聚寶盆菜」，以及象徵步步高升的「華貴禮盒」雙糕組等，每組1,280元起，2023年11月13日開放預購，並於2024年1月14日前完成付款，可享9折早鳥優惠。

豐盛海陸粵式饗宴．團圓美味一次擁有

為滿足小家庭團年飯的需求，寒舍食譜推出熱年菜「五福臨門闔家歡」四人分享餐每組13,888元，由三層式松木盒盛滿海陸美饌，層層堆疊出年節好味道，第一層為「經典燒味集」包含古法梅頭叉燒、蔥油黃皮雞與廣式燒鴨腿等，第二層為「富貴拼盤」像是嗆辣帶勁的「五味墨魚軟絲」、彈嫩奢華的「南非活鮑」與頂級海味珍寶「烏魚子與龍蝦沙拉」，第三層是「蠔汁糯米炒膏蟹」主廚嚴選蟹黃飽滿的紅蟳，搭配吸飽鹹香蠔汁的圓糯米，入口味濃鮮美。

港式傳統年節必備的「龍年大發聚寶盆菜」每組10,888元，冷凍年菜、簡單復熱，一鍋匯集山珍海味，食材包含干貝、鮑魚、油爆虎蝦、海參、花膠、滷雞腿、花菇與鵝掌等豐餚，入口盡是濃郁鮮味的精華，此菜富有滿堂吉慶、豐衣足食的寓意，以美食迎接好運龍年。另外，經典名菜「蠔汁糯米炒膏蟹」每道2,980元，以及用稻草綑綁帶骨牛小排燜煮至鹹香入味的「翡翠稻草西施牛」每道2,500元，亦可單點選購，讓米其林美饌輕鬆上桌。

手工年糕禮盒寓意吉祥．甜鹹口味、美味加分

春節傳統吃年糕享長壽，象徵步步高升與好彩頭，寒舍食譜推出「華貴禮盒」雙糕禮盒1,280元，由師傅純手工蒸炊兩款鹹甜不同口味的年糕，包含經典風味「臘味蘿蔔糕」以粵式臘肉搭配甜香蘿蔔絲，柔軟鹹香滋味在口中綻放，「丹荔流金年糕」 融合甜香荔枝與濃郁奶黃，綿密的口感交織淡淡果香，令人垂涎。另外，也有推出雙糕搭配XO醬的「珍貴禮盒」每組2,100元，「寒舍食譜XO醬」使用慢火炒製而成，添加北海道干貝、金華火腿、蝦米及大辣椒等食材，形成了豐富風味的醬料，禮盒多元選擇，可自由搭配。同時，「寒舍食譜XO醬」也可單瓶購買，每瓶599元， 送禮自用兩相宜。

食補聖品伴手禮．走春送禮不能少

食補風潮盛行，寒舍食譜推出三款冷凍伴手禮盒包含「養氣山藥燉全雞」每盒990元，以山藥燉煮全雞，養生補氣又美顏，其不燥不熱的特性，四季皆宜享用。「寒舍食譜雞粥」每盒699元，主廚費時熬煮，使糙米的膠性柔化成濃醇細稠的湯粥，口感溫潤滑順，醇美滋味滋養補身。「黑潮海鮮蟹湯」每盒690元，濃厚的湯底以胡椒、蟹身、蝦頭、雞骨、魚骨熬製而成，海瓜子的鮮甜融合著恰到好處的鹹香。多款伴手好禮，年節獻禮傳遞滿滿祝福。

台北寒舍艾美酒店寒舍食譜「龍彩飛揚」外賣年菜與年糕禮盒介紹

預購日期：2023年11月14日至2024年02月02日

外賣年菜：

「龍年大發聚寶盆菜」 (含一不銹鋼鍋/約4人份) 10,888元

「五福臨門闔家歡」四人分享餐 13,888元

「蠔汁糯米炒膏蟹」2,980元

「翡翠稻草西施牛」2,500元

年糕禮盒：

「珍貴禮盒」年糕XO醬禮盒 (臘味蘿蔔糕、丹荔流金年糕、XO醬) 2,100元

「華貴禮盒」年糕禮盒 (臘味蘿蔔糕、丹荔流金年糕) 1,280元

冷凍伴手禮盒：