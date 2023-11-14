台北寒舍艾美酒店　探索廚房「冬の和食祭」日本美食節

搶攻歲末餐飲商機，台北寒舍艾美酒店探索廚房於 11 月 15 日起午晚餐推出「冬の和食祭」日本美食節活動，廚藝團隊端出日本屋台小吃「關西御好燒」、居酒屋經典串燒「文字爐燒烤」、Q彈富有嚼勁的「鮑魚雞白湯拉麵」，與飛驒地區的鄉土料理「朴葉牛」等。同時，爐烤區食材升級，限時加碼祭出炭烤松葉蟹腳，大火炭烤後表面焦香，內層肉質鮮甜細嫩，再搭配暢飲沙瓦及角嗨，並融合現場日式布置氛圍，打造秒飛日本的用餐體驗。探索廚房每位成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%。詳情及預訂請洽 02 6620 8018訂席中心或至www.lemeridien-taipei.com。

不論是經典的鍋物與拉麵，或是各區傳統美食皆可一次擁有主廚以精湛的料理手法完美呈現日本美食的風采，特別推薦傳統鍋物「壽喜燒」將板腱牛、牛蒡絲、紅蘿蔔絲、洋蔥絲、大白菜與板豆腐等配料，加入以柴魚高湯、昆布、清酒、醬油及糖所製成的鮮濃湯汁，讓饕客享受暖冬鍋物獨特滋味。九州著名的「鮑魚雞白湯拉麵」以雞骨與雞肉長時間熬煮成白湯湯底，味道鮮濃香甜，搭配經典配菜筍絲、海苔、溏心蛋與Q彈的麵條之外，更加入頂級鮑魚完美將經典拉麵華麗升級。

大阪家喻戶曉的人氣美食「關西御好燒」外層金黃酥脆、內層濕潤鬆軟，爽脆的白菜及新鮮的魷魚、鮮蝦增添豐富口感，再淋上特製的鹹甜的美乃滋醬，與鹹香柴魚片完美融合。「朴葉牛」是岐阜縣高山飛驒地區的鄉土料理，將彈嫩有嚼勁的翼板牛放置在帶有淡淡的木質香氣的朴葉上燒烤，烤至五分熟度保留鮮度，肉質散發天然葉子香氣，令人垂涎。另外，還有京都傳統魚料理「西京燒」，以香甜味噌醬汁為特色，火烤鮮嫩扁鱈至表皮呈金黃色澤，保持魚肉的鮮嫩和多汁，入口甘甜回香。

「燒鳥火舞」燒烤配啤酒，年底最嗨的聚餐選擇

居酒屋人氣美食「文字爐燒烤」，主廚將雞肉、時蔬、大蝦等食材串在竹籤上，並刷抹以醬油、酒、糖、鹽和胡椒等調味料混合製成的醬汁，火烤後濃郁鹹香。「日式烤雞肉串」以慢火燒烤鮮嫩的雞肉，搭配生蛋黃一同入口，不但享有滑嫩的口感，更一解油膩。源自於鹿耳島的名菜「壺漬牛」，主廚將牛肋眼切成條狀並浸泡於特色醬汁壺中，微火燒烤後油亮光澤、香氣滿盈，齒頰留香。

另外，好評不斷，探索廚房爐烤區限時延長推出「炭烤松葉蟹腳」，松葉蟹腳肉質鮮甜嫩滑，以奶油、檸檬汁、大蒜與香草調味後，再以大火炭烤使表層帶有微焦烤痕，內層肉質爽口彈牙、香味撲鼻，是冬日最奢華的好滋味。同時，飲料部分則有葡萄沙瓦、角嗨與現拉生啤等無限暢飲，燒烤配啤酒歡樂加倍，絕對是年末親友聚餐的最佳選擇，豐盛百匯歡迎饕客一同來體驗東瀛美食的魅力。