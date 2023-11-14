高原騎士攜手《權力遊戲》演員　述說225年極致釀酒工藝

英國極北之境的奧克尼群島，孕育自1798年誕生至今的Highland Park高原騎士，不僅釀造威士忌已超過兩個世紀，是蘇格蘭歷史最悠久的酒廠，更擁有位居北緯59度、蘇格蘭最北的威士忌蒸餾廠之名。適逢酒廠成立225周年的重要時刻，Highland Park高原騎士攜手《權力遊戲》演員Gwendoline Christie，合作拍攝《奧克尼群島的故事》影片，以紀錄片形式深入探索奧克尼群島的傳奇與Highland Park高原騎士酒廠中絕妙的釀酒工藝。

近年在知名影集《權力遊戲》、《Wednesday》等多部熱門影集中有卓越表現的女演員Gwendoline Christie，向來以其演員、模特兒的雙重身份於演藝界嶄露光芒。她勇於挑戰的精神及創造力與蘊含獨特風味因而屢獲殊榮的Highland Park高原騎士單一麥芽威士忌，產生了巧妙的呼應契合，同在追求自我實現的路上，以獨特之姿開創非凡旅程。

在《奧克尼群島的故事》紀錄片中，Christie帶領著觀眾深入瞭解將Highland Park高原騎士形塑成今日卓越威士忌的奧克尼島自然環境與傳統釀造工藝。她的足跡遍布了著名的地質景點霍比斯特沼澤(Hobbister Moor)，令人嘆為觀止的石楠花沼澤山丘為地面下的泥煤注入了濃郁石楠花香，造就了Highland Park高原騎士單一麥芽威士忌獨有的煙燻和微妙的石楠花蜜香風味，進而顯著地從諸多蘇格蘭威士忌酒品之中脫穎而出。

高原騎士堅持傳承傳統工藝 同時勇於突破挑戰與規範

Christie深入Highland Park高原騎士釀酒廠內部，為擁有225年歷史的Highland Park高原騎士單一麥芽威士忌揭開神秘面紗；其中包括今日已極罕見的古老工序—建廠迄今始終堅持以人工反覆鏟翻地板上的麥芽，使其透氣以待發芽的「手工發麥」。時至今日，這些精緻釀造工藝仍清晰且完整地呈現於世人眼前，並持續成就高原騎士永恆經典的煙燻雪莉風味。而Christie也特別分享：「奧克尼群島擁有令人著迷的壯闊風景，我能夠親身探索這片土地，瞭解環境、人文與工藝是如何影響Highland Park高原騎士威士忌的傳統、風味和精神。我自己習慣從身邊的環境中汲取靈感，本次合作令我著迷於深入研究高原騎士的歷史，也讓我了解到高原騎士是如何被奧克尼群島這片壯美環境所深刻影響著。」

Highland Park 高原騎士全球品牌總監 Paul Condron 更表示：「我們邀請 Gwendoline Christie 親自體驗奧克尼群島的魅力，並一同慶祝高原騎士成立第 225 週年。透過她獨具地眼光與視角，展示高原騎士與島嶼的特殊關係，以及在製作過程中融合了哪些重要元素，方能成就高原騎士的威士忌如此獨特與令人讚賞。在本次合作中，我們也深刻感受到Christie在表演上的創造力和挑戰自我的突破精神，我們認為她絕對是闡述並分享Highland Park高原騎士故事的最佳人選。」

蘊藏經典DNA的Highland Park高原騎士核心酒款

透過精心製作拍攝的《奧克尼群島的故事》紀錄片，讓Highland Park高原騎士單一麥芽威士忌的愛好者能夠一同神遊奧克尼群島風光與佇立225年的釀酒廠；至於想要親身感受那迷人微妙氣息裡帶來陣陣花香、煙燻風味的粉絲們，就必須品飲高原騎士三款經典核心酒款。

擁有澄澈耀眼、金黃迷人色澤的Highland Park高原騎士15年單一麥芽蘇格蘭威士忌，不僅帶有烤橡木、香草、烤布蕾等溫暖香氣，入口立刻就能感受到初次裝填美國雪莉桶所帶出的香草和焦糖布丁風味，接著藉由Refill桶所交織突顯的石楠花蜜香與淡雅果香，正是高原騎士最為迷人、營造出奔放且和諧之品飲感受的品牌DNA。而擁有「世界烈酒之最」美譽的Highland Park高原騎士18年單一麥芽蘇格蘭威士忌，在錚亮、清澈的金色酒體中，散發出豐厚且成熟的橡木氣息。雪莉橡木桶賦予它入口即刻品味到的芬芳木質風味，厚實又有層次的金黃酒液中，令人回味的苦甜巧克力口感與馥郁的蜂巢蜜香碰撞交融出非凡的風味體驗；長時間停留的柔和圓融尾韻，讓人回味無窮。

本次力邀Gwendoline Christie演繹的《奧克尼群島的故事》紀錄片，主要受到她自身創造力和挑戰規範精神的啟發，Christie也認為自己是塑造與傳頌Highland Park高原騎士故事的最佳人選。藉由紀錄片，瞭解Highland Park高原騎士威士忌起源，同時品飲獨特風味的高原騎士15年、18年單一麥芽蘇格蘭威士忌，不論是資深鐵粉還是剛入手的新威士忌玩家們，肯定都會愛上這已釀造威士忌超過兩個世紀的傳奇酒廠，以及其歷久彌新的釀造工藝。欲觀賞《奧克尼群島的故事》，請造訪Highland Park高原騎士官方Facebook：https://www.facebook.com/HighlandParkTW