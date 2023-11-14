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2023新北歡樂耶誕城11/17登場 七大絕美光廊搶先看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/14 14:17
充滿粉紫色花海的「紫藤精靈光廊」，甜蜜浪漫氛圍佈滿耶誕城，白天夜晚都好拍。（圖／新北市政府）

充滿粉紫色花海的「紫藤精靈光廊」，甜蜜浪漫氛圍佈滿耶誕城，白天夜晚都好拍。（圖／新北市政府）

全臺矚目的冬季盛典「2023新北歡樂耶誕城」將本週五（11/17）登場，今年新北歡樂耶誕城除了於市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場規劃設置近40座耶誕氛圍裝置藝術，更打造七大絕美光廊，週五至明年元旦前將於每晚17時30分至24時連續46天點亮新北。

新北市政府表示，耶誕城最令人期待的光廊燈飾，今年以多種元素與燈飾融合，營造環繞耶誕城周邊，絢麗燦爛變化的七大光廊，包含與大遠百相接的新站路天橋「紫藤精靈光廊」，以紫藤花與大麗花交錯以及黃色燈光的襯托，打造粉色紫色相間的浪漫花海光廊，白天夜晚都好拍。

2023新北歡樂耶誕城11/17登場 七大絕美光廊搶先看「琉星光廊」，璀璨的藍白色燈光宛如神秘夜空中的耀眼星點。（圖／新北市政府）

連接大遠百與百揚大樓天橋「琉星光廊」，則閃耀無數璀璨的藍白色燈光及球形燈飾，宛如神秘夜空中的耀眼星點，承載著每個人心中的耶誕願望，還有小遠百天橋「心願光廊」，紫色系耀眼燈串天橋設計穿插閃耀著白光的天使，延伸的視覺效果，彷彿傳遞每一個耶誕祝福，將賦予冬季深植人心的美好回憶。

而新府路天橋「金彩華爾滋光廊」，則以水晶切面造型框架以及多種高低變化的不規則設計，加上充滿魅力的漸層金黃色與橙色閃爍燈光，呈現鮮豔華麗的美麗景色。

此外，走到縣民大道上的麗寶天橋「瑰麗光廊」，漫步其中全是浪漫閃耀的玫瑰金粉色燈光，還有霓虹燈光效果的桑塔熊與蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍等多位好友，一起現身與大家迎接浪漫的耶誕佳節。

2023新北歡樂耶誕城11/17登場 七大絕美光廊搶先看「銀河光廊」吸睛奪目的藍紫色閃爍燈光和流動的變化光影，搭配獨特的音效，形成光彩炫目的耶誕色彩。（圖／新北市政府）

移步至麗寶百貨廣場-公車站的「銀河光廊」天橋，吸睛奪目的藍紫色閃爍燈光和流動的變化光影，搭配獨特的音效，形成光彩炫目的耶誕色彩，還有板橋車站天橋「繁星光廊」，涵蓋黃色、粉色、藍色及綠色等球形燈串，以弧形連接的意象，像是點點繁星閃耀，代表著每一個獨特的存在，一起相聚在新北歡樂耶誕城。

多樣亮麗燈光顏色及元素交織而成的七大絕美光廊，也讓今年新北歡樂耶誕城更加繽紛耀眼。更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網新北市歡樂耶誕城官方網頁或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。
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更新時間 : 2023-11-14 19:26 GMT+08:00

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