2023新北歡樂耶誕城11/17登場 七大絕美光廊搶先看

全臺矚目的冬季盛典「2023新北歡樂耶誕城」將本週五（11/17）登場，今年新北歡樂耶誕城除了於市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場規劃設置近40座耶誕氛圍裝置藝術，更打造七大絕美光廊，週五至明年元旦前將於每晚17時30分至24時連續46天點亮新北。

新北市政府表示，耶誕城最令人期待的光廊燈飾，今年以多種元素與燈飾融合，營造環繞耶誕城周邊，絢麗燦爛變化的七大光廊，包含與大遠百相接的新站路天橋「紫藤精靈光廊」，以紫藤花與大麗花交錯以及黃色燈光的襯托，打造粉色紫色相間的浪漫花海光廊，白天夜晚都好拍。

「琉星光廊」，璀璨的藍白色燈光宛如神秘夜空中的耀眼星點。（圖／新北市政府）

連接大遠百與百揚大樓天橋「琉星光廊」，則閃耀無數璀璨的藍白色燈光及球形燈飾，宛如神秘夜空中的耀眼星點，承載著每個人心中的耶誕願望，還有小遠百天橋「心願光廊」，紫色系耀眼燈串天橋設計穿插閃耀著白光的天使，延伸的視覺效果，彷彿傳遞每一個耶誕祝福，將賦予冬季深植人心的美好回憶。

而新府路天橋「金彩華爾滋光廊」，則以水晶切面造型框架以及多種高低變化的不規則設計，加上充滿魅力的漸層金黃色與橙色閃爍燈光，呈現鮮豔華麗的美麗景色。

此外，走到縣民大道上的麗寶天橋「瑰麗光廊」，漫步其中全是浪漫閃耀的玫瑰金粉色燈光，還有霓虹燈光效果的桑塔熊與蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍等多位好友，一起現身與大家迎接浪漫的耶誕佳節。

「銀河光廊」吸睛奪目的藍紫色閃爍燈光和流動的變化光影，搭配獨特的音效，形成光彩炫目的耶誕色彩。（圖／新北市政府）

移步至麗寶百貨廣場-公車站的「銀河光廊」天橋，吸睛奪目的藍紫色閃爍燈光和流動的變化光影，搭配獨特的音效，形成光彩炫目的耶誕色彩，還有板橋車站天橋「繁星光廊」，涵蓋黃色、粉色、藍色及綠色等球形燈串，以弧形連接的意象，像是點點繁星閃耀，代表著每一個獨特的存在，一起相聚在新北歡樂耶誕城。

多樣亮麗燈光顏色及元素交織而成的七大絕美光廊，也讓今年新北歡樂耶誕城更加繽紛耀眼。更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網、新北市歡樂耶誕城官方網頁或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。