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以手術開肚為例 柯文哲駁斥善變說：改變必有理由 不會硬拗用騙的

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/14 12:13
民眾黨總統參選人柯文哲（中）13日晚間在南投市配 天宮舉行「民眾之聲」廟口開講，除鄭重否認「柯文 哲是善變的人」，也強調他的中心思想就是讓...

民眾黨總統參選人柯文哲（中）13日晚間在南投市配 天宮舉行「民眾之聲」廟口開講，除鄭重否認「柯文 哲是善變的人」，也強調他的中心思想就是讓... (來源 中央社)

2024 台灣總統大選民眾黨參選人柯文哲，13 日在南投配天宮「民眾之聲」開講活動中，嚴正駁斥了「柯文哲是善變的人」的說法，曾為外科醫師的他，以開刀作為例子，稱自己的改變都是有科學、務實依據，中心思想是讓百姓過好日子，反批民進黨主張廉政卻爆出高端疫苗爭議，就是因不夠「愛民」。

中央社、風傳媒報導，有民眾問道，之前曾說要延攬立委黃國昌擔任法務部長，要如何才能不跳票？對此柯文哲表示，他要鄭重否認外界對他「善變、沒有中心思想」的批評。

柯文哲強調自己是理性務實派，以開肚手術為例，若開刀前判斷是小腸破掉，剖腹才發現是大腸破掉，「請問要依照小腸破掉還是大腸破掉的手術方法？」對他而言，這根本不該是問題。柯文哲認為，不可能永遠不改，科學不斷進步，他會改變，但會講清楚原因，而不是硬拗、用騙的。

柯文哲話鋒一轉，稱行政院長賴清德 2018 年曾說，深澳電廠一定要蓋，後來大轉彎，卻未向人民解釋。他批評，一切都是選舉考量，蘇貞昌要競選新北市長，為了爭取選票，就改口不蓋了。

柯文哲批評，意識形態不應該是中心思想，民進黨主張清廉、勤政、愛鄉土，卻鬧出高端疫苗案，明明已有多種疫苗可選，還堅持要自行研發，這肯定有問題，就是缺了「愛民」之心。柯文哲表示，身為醫師，中心思想是救活病人，身為政治人物，中心思想是要讓百姓過上好生活。

柯文哲重申公開透明的重要性，如此就能杜絕貪污。他舉台北市長時期的做法為例，會議紀錄全上網公開，不怕公眾檢視，「沒拿錢的最大尾」。至於手下若不乾淨，有問題就抓，絕不偏袒。

柯文哲也對兩岸路線作出說明。他認為，台灣現階段不可能統一、獨立，中國也不會讓台灣獨立，「實在看不懂民進黨、國民黨在亂什麼。」
柯文哲
總統大選
台灣
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善變
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更新時間 : 2023-11-14 13:39 GMT+08:00

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