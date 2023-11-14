台北《 南村有光》最新作品「光跡」傳遞內在能量　光雕展演時間表來囉！

坐落於信義區四四南村的光雕藝術展《LIGHT UP 南村有光》再次引領台灣戶外燈光藝術的潮流， 打造具文化意義的視覺饗宴。從去年二月開展至今， 已匯集多位台灣藝術家參與計畫，包含孫瑞鴻、陳青琳、VJ 美璞、沿岸製作、遊樂製品、陳怡潔、玖格設計、羅荷與 COMPUTERFACE，最新 11 月檔期則邀請到影像創作團隊「黑川互動媒體藝術」，呈現關於光、 探索與能量的作品「光跡」。

每一次光雕與四四南村建築的對話，都是《LIGHT UP 南村有光》希望藉由光雕創作為場域帶來的化學變化， 無論是營造夜晚空間氛圍、支持台灣在地創作能量、 或是建築意義的重新定義，每一件作品解構老牆面的同時， 也點亮未知的奇幻世界。「光跡」展演的起承轉合中， 透過黑白光影的交織和擾動、交疊、碰撞的燈光手法， 象徵以人為出發點，不斷與這世界互動，向外探索宇宙、 向內探索自我的生命過程。

「每個人都是宇宙中獨一無二的光。」作品的結構上代表著「生活」 這個容器，容納不同的情感和經驗， 喜悅與悲傷都在時間的長河中交織出生活的複雜圖景。 畫面中藉由每一顆光點，象徵每個人的獨特性，當點聚集成為線、 線與線交織成為面，點、線、面的元素逐漸勾勒出空間的形狀， 並隨著時間的流逝而變化。其中， 開頭場景以黑暗中的光源畫面搭配雜訊聲響， 象徵建築和過去的連結與生命力，在光線照亮的同時， 時間開始訴說著故事。



現場照片。（圖／主辦單位）

光影將四四南村建築物從解構、 模糊邊界到融合成超越原本自身的狀態， 觀者如同構成這城市的光點，一同經歷了一場重生與進化； 當能量進入中央的「Metaball」， 空間以大爆炸的方式向外延伸展開，營造出華麗絢爛的穿越感， 如同進行星際旅行，而最終以粒子線條的有機動態， 展現出星空宇宙的夢幻光輝。配樂節奏由簡入繁， 力道與情緒逐漸疊加擴張，在信義區這被大樓環繞的特殊場域中， 期待讓觀者能夠沉浸在純粹的音像體驗之中， 共同成就夜晚的城市樣貌。

黑川互動媒體藝術團隊表示，與《LIGHT UP 南村有光》的合作是一次全新的探索， 融合了戶外光雕的特性與建築結構的複雜多變， 是與現場空間對話的有趣嘗試， 也為符合作品的情緒起伏特別設計音樂；期待透過「光跡」 能夠傳遞每個人內在具有的光和能量， 在廣闊宇宙中找尋到屬於自己的定位。「光跡」自即日起每日晚間 7 點、7 點半、8 點、8 點半於四四南村中央廣場演出。