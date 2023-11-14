台北《 南村有光》最新作品「光跡」傳遞內在能量　光雕展演時間表來囉！

坐落於信義區四四南村的光雕藝術展《LIGHT UP 南村有光》再次引領台灣戶外燈光藝術的潮流，打造具文化意義的視覺饗宴。從去年二月開展至今，已匯集多位台灣藝術家參與計畫，包含孫瑞鴻、陳青琳、VJ 美璞、沿岸製作、遊樂製品、陳怡潔、玖格設計、羅荷與 COMPUTERFACE，最新 11 月檔期則邀請到影像創作團隊「黑川互動媒體藝術」，呈現關於光、探索與能量的作品「光跡」。
每一次光雕與四四南村建築的對話，都是《LIGHT UP 南村有光》希望藉由光雕創作為場域帶來的化學變化，無論是營造夜晚空間氛圍、支持台灣在地創作能量、或是建築意義的重新定義，每一件作品解構老牆面的同時，也點亮未知的奇幻世界。「光跡」展演的起承轉合中，透過黑白光影的交織和擾動、交疊、碰撞的燈光手法，象徵以人為出發點，不斷與這世界互動，向外探索宇宙、向內探索自我的生命過程。
「每個人都是宇宙中獨一無二的光。」作品的結構上代表著「生活」這個容器，容納不同的情感和經驗，喜悅與悲傷都在時間的長河中交織出生活的複雜圖景。畫面中藉由每一顆光點，象徵每個人的獨特性，當點聚集成為線、線與線交織成為面，點、線、面的元素逐漸勾勒出空間的形狀，並隨著時間的流逝而變化。其中，開頭場景以黑暗中的光源畫面搭配雜訊聲響，象徵建築和過去的連結與生命力，在光線照亮的同時，時間開始訴說著故事。
現場照片。（圖／主辦單位）
光影將四四南村建築物從解構、模糊邊界到融合成超越原本自身的狀態，觀者如同構成這城市的光點，一同經歷了一場重生與進化；當能量進入中央的「Metaball」，空間以大爆炸的方式向外延伸展開，營造出華麗絢爛的穿越感，如同進行星際旅行，而最終以粒子線條的有機動態，展現出星空宇宙的夢幻光輝。配樂節奏由簡入繁，力道與情緒逐漸疊加擴張，在信義區這被大樓環繞的特殊場域中，期待讓觀者能夠沉浸在純粹的音像體驗之中，共同成就夜晚的城市樣貌。
黑川互動媒體藝術團隊表示，與《LIGHT UP 南村有光》的合作是一次全新的探索，融合了戶外光雕的特性與建築結構的複雜多變，是與現場空間對話的有趣嘗試，也為符合作品的情緒起伏特別設計音樂；期待透過「光跡」能夠傳遞每個人內在具有的光和能量，在廣闊宇宙中找尋到屬於自己的定位。「光跡」自即日起每日晚間 7 點、7 點半、8 點、8 點半於四四南村中央廣場演出。