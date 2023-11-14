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漫威首支女力天團發威！《驚奇隊長2》稱霸台灣票房冠軍　最新幕後花絮朴敘俊首發聲

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/14 14:27
《驚奇隊長2》劇照。（圖／漫威影業）

《驚奇隊長2》劇照。（圖／漫威影業）

《驚奇隊長2》於上週三甫上映，首週末即橫掃4,973萬榮登票房冠軍寶座，漫威首支女力天團魅力非凡，深得人心的貓貓呆頭鵝及超萌貓咪大軍也功不可沒！在美票房亦以粗估4700萬美元，輕鬆穩坐週末賣座冠軍，再度證明漫威的強大號召力！

最新幕後花絮「華麗卡司」篇再度邀集三位主角齊聲背書驚奇天團的超強卡司陣容，飾演莫妮卡藍博的泰娜帕麗絲說明：「我們組成戰力，以創造超乎我們自身的團隊。」驚奇少女伊曼維拉尼大呼：「看到驚奇天團合而為一簡直無與倫比！」布麗拉森更聲稱：「朴敘俊可能是我合作過最有名的紅星！」造型令人耳目一新飾演陽王子的朴敘俊則大讚：「能加入本片的陣容令我相當興奮，我也覺得本片的一切都真的十分出色！」拉森也說很高興山繆傑克森能回歸團隊，令他們能夠再度時常即興演出且樂在其中，也打包票保證本片動作更上一層樓，真的棒呆了！

漫威首支女力天團發威！《驚奇隊長2》稱霸台灣票房冠軍　最新幕後花絮朴敘俊首發聲
金獎影后布麗拉森上映首日驚喜現身紐約戲院，現場視訊山繆傑克森。（圖／漫威影業）

上週五美國上映首日，布麗拉森無預警現身紐約市電影院，令全場觀眾驚喜High翻，也成為美國演員工會罷工終於在上週落幕後、首當其衝公開亮相的重量級巨星，她也現場視訊飾演神盾局局長尼克福瑞的山繆傑克森，掀起另一波高潮，並一展開懷笑容與電影背板上的銀幕化身驚奇隊長合照，再展金獎影后非凡架勢！

《驚奇隊長2》於知名電影評分網站爛番茄獲得85%的超高觀眾滿意度，也廣獲全球影評讚譽，帝國電影雜誌：「漫威電影宇宙回歸緊湊風趣模式！」英國衛報：「幽默與風格活力十分討喜！」觀察家新聞網：「令人耳目一新的漫威電影！」芝加哥論壇報：「佛萊肯貓咪大軍加長片段誠意十足！」娛樂週刊：「驚奇少女興奮登上大銀幕充滿感染力！」美國今日報：「專為貓奴、交換身體題材與歌舞場面影迷量身打造！」
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漫威電影
朴敘俊
娛樂

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更新時間 : 2023-11-14 19:26 GMT+08:00

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