台北誠品畫廊鄭農軒個展　信使系列置身中世紀歐洲

誠品畫廊自即日起至11月18日舉辦鄭農軒個展「信使」，在「信使」系列之中，令人彷如置身歐洲中世紀鄉野奇譚的想像世界，鄭農軒在一幅幅的畫布上創造出似人、幻獸的角色，並以此構築出生動的奇想場景，搬演著當代社會的「人間」舞台劇。

鄭農軒1983年生，2006年畢業於台北藝術大學美術系，此後專職創作至今，以繪畫作為鑽研的創作主體，這次首度在誠品畫廊舉辦個展。鄭農軒早期的題材以人像為多，透過抹除、塗改的手法，讓人像產生變異或模糊化，用以表達日常人際關係的情感詮釋。

2015年之後，鄭農軒的繪畫有了較大的轉向，他不再清晰地呈現與生活的連結感，而是將自身經驗加以轉化或藏匿於畫面當中，人像、物體、事件等也變成造型不明確的團塊狀，或由眾多零碎的不規則物組成聚合體，僅能隱約辨識出人形或獸形，例如，這次展出2021年的《匍匐一》、《匍匐二》當中，宛若「異形」的不明生物，攀附在另一個抽象物體上；2022年的《無名四》、《無名五》由許多小條狀物組成的人手，又像觸角般延展，畫面充滿不確定性與曖昧的情狀。



展場照片。（圖／誠品畫廊）

有別於過往的畫作是自成篇章，這次「信使」系列的畫作之間則具有風格、造型元素上的延續性和一致感，像是同一齣舞台劇的不同幕次。鄭農軒從歐洲中世紀的繪畫獲取靈感，取其色調、造型、結構等視覺元素，挪移至當下使用，成為「信使」系列發想的開端之一，不同的是，「信使」系列之中的人物即使有姿態、也與場景有所互動，彷彿正在訴說一段故事，但是，觀者卻無法辨識出畫面指涉的生活事物為何，因而難以猜想故事的情節，而這正是鄭農軒所欲傳達的概念：他的創作發想固然是從生活經驗、生活內容擷取而來，然而，經過層層轉化之後，與生活連結的部分已被逐一拆解，「故事內容是什麼並非重點，我關注的是說故事的狀態。」

例如：《信使十六》畫面裡的人物像被一團不明物襲擊，周圍還有如箭一般的冷硬線條射向這個人，鄭農軒描繪的是遇到讓人不開心的對象，但是，他把對方轉化成抽象的團塊撲往主角的身上；《信使二十八》描繪的是在戶外踏青的人們，畫面裡可分辨出行進中的人形，背景的樹木宛如舞台劇的背板佈景，在漂浮半空的條狀物遮掩下，營造出渾沌未明、模擬兩可的畫面氛圍，也是鄭農軒在「信使」系列為觀者開啟的體驗之門，觀者得以在畫作之間穿梭，感受畫面當中具延續性的觀看經驗，就像在觀賞西方宗教畫時，會被畫作裡的線條、色彩、結構、造型等元素所吸引，即使對其中蘊含的宗教寓意不甚理解，仍無礙於宗教畫彰顯其藝術的樣態，及其予人的各種視覺體驗。