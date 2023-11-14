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接受禮物餽贈、豪華旅遊 美國大法官日子太滋潤惹議 最高法院公布「無約束力」倫理準則

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/14 11:05
2023年8月31日，美國最高法院建築物。（圖／路透社Kevin Wurm）

2023年8月31日，美國最高法院建築物。（圖／路透社Kevin Wurm）

美國大法官有著至高無上的權力，行為卻不受約束，令人詬病。在爆發了連串豪奢旅遊、與富人過從甚密的醜聞後，美國最高法院 13 日公布了首個大法官倫理規範，但準則並無強制約束力，僅能期許9名大法官以身作則，自律勿逾矩。

路透社CNN 報導，美國多名大法官被爆料搭乘私人飛機旅遊、享受豪華假期，還扯上轎車、房地產交易爭議。

保守派的大法官湯瑪斯（Clarence Thomas），據傳接受了德州富豪、共和黨贊助人克羅（Harlan Crow）的慷慨金援，讓孫姪女得以就讀學費昂貴的私立學校，並為其奢華旅遊買單。

保守派大法官阿利托（Samuel Alito）也被踢爆 2008 年曾搭上私募基金大亨辛格（Paul Singer）的私人專機，赴阿拉斯加來一趟豪華釣魚之旅。另一名保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）與知名法律事務所執行長有房地產交易。自由派大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）亦曾濫用職權，要求法院職員為其著作辦理行銷活動。

不堪醜聞紛擾，最高法院公布了總長 9 頁的行為準則，要求大法官不得讓「外部關係」影響其判決，不應利用司法資源或員工從事非職務內的活動，並列出募款活動的參與限制，接受餽贈的尺度。

不同於其他聯邦法官，美國大法官是終身職，不受任何準則規範。最高法院在聲明中指出，為了泯除外界對於大法官「不受規範束縛」的誤解，特公告此一倫理規範。

目前 9 名大法官呈現 6 比 3 的保守派多數，最高法院過去兩年來，已因保守勢力抬頭而作出不少爭議裁決。如終止墮胎權的憲法權利，擴大槍枝使用權，推翻「平權法案」（affirmative action），也就是大學若以種族作為錄取考量因素，屬於違憲，而此舉將衝擊非裔、西裔、亞裔等學生的入學機會。
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更新時間 : 2023-11-14 13:39 GMT+08:00

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