不打草稿！英國藝術家亞洲首度個展台北登場　迷幻詭譎系列新作亮相

生於英格蘭中部的藝術家 Ryan Mosley畢業於英國皇家藝術學院繪畫研究所,擁有深厚的繪畫訓練,目前現居和工作於倫敦,亞洲首度個展「橋」(The Bridge)自即日起至12月23日於TAO ART登場,展名呼應流動感的畫作,透過駱駝、馬、獨木舟等圖像元素暗示古老的旅行方式,邀請觀者進入藝術家以畫筆勾勒的想像世界。

英國策展人Mark Gisbourne表示:「靜止瞬間與動態、圖像敘事與間隙斷裂同時並存,使得 Mosley 的畫作予人一種即時而自然發生的感受。」

「橋」可作動詞及名詞,有連接、聯繫,傳遞的意味,策展人 Gisbourne 在為本展書寫文章〈英雄旅程〉(The Journey of the Hero),裡頭就提到像在《A Poet’s Progress》作品中,「前景中一名動作彷彿暫停的漫遊者手持「朝聖者」手杖,其形象印證著某種動態歷程的感受、描述著某種個人旅程。」

在作品《 Moon Matiness》、《 Earthshone》、《Edge of Forest》裡,可以發現裡頭乘坐在馬或駱駝上的人,都若有似無的前往某個地方,或是原地躊躇的感覺,但藝術家並沒有明確指示,而是讓觀畫的人自行詮釋畫面中每一個細節。



展場照片。(攝影/ANPIS FOTO王世邦, courtesy of TAO ART)

Gisbourne 提到,Mosley 畫裡的人物,時常用側臉面對大家,帶有點嬉皮感,滿臉鬍鬚的形象登場,並置身於色彩生動、有時帶點迷幻感受,但無法輕易辨認的風景中,「因此我們不會受限於這些場景對任何特定地點的指涉。如此一來,便能理解這段旅程並非是記錄性質的遊記,而是一趟想像性或投射出的自我發現之旅」。

在另外一個系列裡,獨木舟和划船是 Mosley 畫中的重要主題,《Fisherman at Dawn》好像是有位孤獨的人,安靜漂泊,但夕陽映在水波的蕩漾,引入了流動感;而在與展覽同名的作品《The Bridge》則是一個戴著帽子留著長長鬍鬚的男子,好像對著畫面前進,但又好像停泊在水中;《Beyond the Jade Mountains》和《High Mountains》則是有人望向山景,一人朝向前去,一人則是鬆開划槳,好像要站立或是剛坐下。

Gisbourne 表示:「從外顯的視覺經歷或旅程,轉向為從自我反思出發的內在之旅。」點出了展覽名稱「橋」,這正是兩種視覺想像世界的橋樑,「我們皆是獨自降生,並且以我們自身生命中必然而可能的英雄之姿,投身成為世間的存有(dasein),而無論我們選擇扮演什麼樣的角色,皆是衍生於自為的存在這一段本體性的旅程。」



展場照片。(攝影/ANPIS FOTO王世邦, courtesy of TAO ART)

Mosley 分享,他繪畫不打草稿,畫筆直接是他的鉛筆,將他腦中所想像的畫面,直接地呈現出來,但同時他的表現方式,卻又是迂迴、間接的,在斑斕的色彩中亦不是絕對的情感噴發。他擅長使用讓人容易理解的顏色,先抓住觀眾的眼球,再藉由各式各樣容易辨認的具象圖像,讓人把腳步放慢,重新省思繪畫的純粹性。他說:「構思繪畫性的舞台,似乎來自作畫的過程,在過去作畫時,可能嘗試某些東西卻失敗,但是也可能使某種東西殘留下來 ,或者遺留了某種東西曾在那裡的痕跡,因為繪畫會隨時間的推移而演變。」這段自述,成為了他繪畫最貼切的解釋。

以油畫見長的Mosley曾於德國艾根畫廊(Galerie EIGEN + ART)、安特衛普 Tim Van Laere、瑞典 Larsen Warner 個展,並曾參加過許多知名機構群展,以及重要的繪畫群展包括 2020 年倫敦白教堂美術館(Whitechapel Gallery)舉辦的「Radical Figures Painting in the Millennium」、2017 年 英國 Hayward Touring & Arts Council Collection 的展覽「One Day, Something Happens: Paintings of People」等。