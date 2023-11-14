Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

氣候變遷高溫潮濕 孟加拉爆史上最嚴重登革熱 逾29萬染疫

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/14 09:44
2023年10月10日，孟加拉首都達卡醫院，登革熱患者人滿為患。（圖／路透社Habibur Rahman/ABACA）

2023年10月10日，孟加拉首都達卡醫院，登革熱患者人滿為患。（圖／路透社Habibur Rahman/ABACA）

氣溫居高不下、雨季過長，成了蚊子繁殖溫床，孟加拉遭遇史上最嚴重登革熱疫情，首次出現全國 64 個行政區無一倖免，今年已數十萬染疫、千餘人死亡，醫療系統負荷滿載。

路透社報導，孟加拉人口 1.7 億，根據官方數字，截至 11 月 12 日，登革熱患者病例已達 29 萬 1,832 例，1,476 人死亡，醫護人員疲於奔命，資源不堪重負。去年孟加拉登革熱造成 281 死，今年死亡人數是是去年同期 5 倍多，亦是 2000 年有紀錄以來最高。

畢生研究蚊子的孟加拉昆蟲與動物學家巴沙（Kabirul Bashar）表示，今年疫情之嚴峻，是 25 年研究生涯首見。「高溫、降雨等氣候變遷導致的要素釀災，10 月中竟出現雨季般的豪雨，甚為罕見。這些季節性變化為白線斑蚊提供了繁衍的絕佳條件，蚊子也跟著適應了氣候變化。」

6 月至 9 月是南亞雨季，白線斑蚊在這段期間最為猖獗。這種蚊子通常會在乾淨的水中繁衍，白日出沒覓食吸血，散播病毒。然而，巴沙表示，經過了三年的實驗後發現，白線斑蚊整日都會叮咬，也能在骯髒的汙水、海水中生存。

由於多數人並無症狀，真正的病例數恐怕更高。更令人憂心的是，醫師費撒（Janesar Rahat Faysal）透露，今年首見非典型的登革熱症狀，如僅出現咳嗽症狀，卻確診登革熱。

目前並無登革熱疫苗，但早期確診、支持性治療，可降低死亡率至 1% 以下。孟加拉醫院正面臨人滿為患，一床難求的窘境，且治療重症亟需的靜脈輸液，也嚴重短缺。
孟加拉
登革熱
疫情
雨季
氣候變遷
氣溫
白線斑蚊
蚊子

相關新聞

海面上升吐瓦魯沉沒中 澳洲伸援手允氣候難民居留權
海面上升吐瓦魯沉沒中 澳洲伸援手允氣候難民居留權
2023/11/10 15:33
幾無懸念 2023 將成史上最熱的一年 氣候專家嘆：根本好萊塢災難片
幾無懸念 2023 將成史上最熱的一年 氣候專家嘆：根本好萊塢災難片
2023/11/08 15:27
【守護台灣自然環境】「350 Taiwan」於台北101舉行首場號召「戶外人」參與的氣候遊行
【守護台灣自然環境】「350 Taiwan」於台北101舉行首場號召「戶外人」參與的氣候遊行
2023/11/05 15:33
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
2023/11/05 14:10
打擊空汙反而加速全球暖化？關於氣候的那些矛盾與兩難
打擊空汙反而加速全球暖化？關於氣候的那些矛盾與兩難
2023/11/02 14:51

更新時間 : 2023-11-14 13:38 GMT+08:00

最受歡迎

日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
英搖天團Coldplay台灣開唱！單日估萬人塞爆場館交通指南快點看　愛河點燈超浪漫持門票換夜市優惠券
英搖天團Coldplay台灣開唱！單日估萬人塞爆場館交通指南快點看　愛河點燈超浪漫持門票換夜市優惠券
反思共產黨文字獄《當中國解放了全世界⋯⋯賽博反賊2077》 動畫悲劇結局催淚
反思共產黨文字獄《當中國解放了全世界⋯⋯賽博反賊2077》 動畫悲劇結局催淚
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散
台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散
《腦筋急轉彎2》要來了！首集超賣座全球票房破8億　全新情緒角色、前導預告曝光
《腦筋急轉彎2》要來了！首集超賣座全球票房破8億　全新情緒角色、前導預告曝光
〈時評〉台灣離岸風電潛力大 國產化將建立產業鏈永續發展
〈時評〉台灣離岸風電潛力大 國產化將建立產業鏈永續發展
〈時評〉台灣應與歐盟同步 訂定飲用水與食品中PFAS安全限量標準
〈時評〉台灣應與歐盟同步 訂定飲用水與食品中PFAS安全限量標準
台中國際花毯節11/11起登場 20萬株花草打造2公頃展區 剩餘停車格查詢、交管、接駁車資訊看過來
台中國際花毯節11/11起登場 20萬株花草打造2公頃展區 剩餘停車格查詢、交管、接駁車資訊看過來
冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀
冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀