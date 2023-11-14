氣候變遷高溫潮濕 孟加拉爆史上最嚴重登革熱 逾29萬染疫

氣溫居高不下、雨季過長，成了蚊子繁殖溫床，孟加拉遭遇史上最嚴重登革熱疫情，首次出現全國 64 個行政區無一倖免，今年已數十萬染疫、千餘人死亡，醫療系統負荷滿載。

路透社報導，孟加拉人口 1.7 億，根據官方數字，截至 11 月 12 日，登革熱患者病例已達 29 萬 1,832 例，1,476 人死亡，醫護人員疲於奔命，資源不堪重負。去年孟加拉登革熱造成 281 死，今年死亡人數是是去年同期 5 倍多，亦是 2000 年有紀錄以來最高。

畢生研究蚊子的孟加拉昆蟲與動物學家巴沙（Kabirul Bashar）表示，今年疫情之嚴峻，是 25 年研究生涯首見。「高溫、降雨等氣候變遷導致的要素釀災，10 月中竟出現雨季般的豪雨，甚為罕見。這些季節性變化為白線斑蚊提供了繁衍的絕佳條件，蚊子也跟著適應了氣候變化。」

6 月至 9 月是南亞雨季，白線斑蚊在這段期間最為猖獗。這種蚊子通常會在乾淨的水中繁衍，白日出沒覓食吸血，散播病毒。然而，巴沙表示，經過了三年的實驗後發現，白線斑蚊整日都會叮咬，也能在骯髒的汙水、海水中生存。

由於多數人並無症狀，真正的病例數恐怕更高。更令人憂心的是，醫師費撒（Janesar Rahat Faysal）透露，今年首見非典型的登革熱症狀，如僅出現咳嗽症狀，卻確診登革熱。

目前並無登革熱疫苗，但早期確診、支持性治療，可降低死亡率至 1% 以下。孟加拉醫院正面臨人滿為患，一床難求的窘境，且治療重症亟需的靜脈輸液，也嚴重短缺。