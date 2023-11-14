旅英台灣藝術家李元佳主題特展　英國劍橋大學美術館登場

在文化部與駐英國代表處文化組的支持下， 以旅英臺灣藝術家李元佳為主題的研究型特展「創造新世界－ 李元佳與他的朋友們」，自即日起至2024年2月18日於英國劍 橋大學Kettle’s Yard美術館展出，向大眾介紹藝術家及其創立的李元佳美術館對英國藝術史的深遠影響。

李元佳為臺灣抽象畫、觀念藝術的前衛開拓者之一， 參與創辦第二次大戰後臺灣美術史上重要現代美術團體「東方畫會」 ，是20世紀中葉重要的前衛藝術家， 曾受邀至巴西聖保羅雙年展等重要國際展會展出。李元佳於1967 年前往英國坎布里亞郡，隨後向畫家友人佛芮．尼可森（Winif red Nicholson）買下位於班克斯村小農舍並改建成美術館，在 1972年至1983年間， 美術館成為當地展示及創作藝術的重要實驗空間，包括李元佳及Ly gia Clark、Delia Derbyshire、Andy Goldsworthy等超過300多位藝術家曾在此一起工作並 展出作品。

展覽呈現李元佳與藝術家朋友作品間的對話，並搭配辦理影片放映、 表演、研討會及展覽研究論文集等活動， 重新述說李元佳美術館逐漸被遺忘但重要性不容忽視的故事， 並彰顯李元佳給英國帶來持久的社會和藝術遺產影響力。Kettl e’s Yard美術館同時也邀請旅法臺灣藝術家蔡佳葳和其他國際藝術家 共同駐村創作，回應李元佳打造博物館為藝術品，與當地鄉村生活、 民眾、藝術家互動的理念， 讓當代藝術家有機會與來自各國的知名藝術家作品對話。

文化部駐英國臺北代表處文化組長陳斌全表示，集合劍橋大學Ket tle’s Yard美術館與保羅梅隆英國藝術研究中心專業策展人及研究學者 Hammad Nasar MBE、Sarah Victoria Turner及Amy Tobin歷時多年籌備推出的研究展， 將引導英國觀眾重新認識來自臺灣的李元佳， 其打造的世界與作品對於英國當地有深遠的影響及文化交流意涵。 同時，展覽亦有助於重建臺灣美術史的論述， 連結臺灣美術與世界的關係。