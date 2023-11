【以巴衝突】加薩病患與醫療人員受困醫院慘遭轟炸 「無國界醫生」呼籲立即停火、停止攻擊!

當地時間11日,加薩的醫院遭到無情轟炸。當地最大的什法醫院 (Al-Shifa) 大樓,包括婦產科和門診部都曾多次遭到轟炸,無國界醫生的員工仍在裡面工作。轟炸導致多人死傷,醫院周圍的敵對行動沒有停止。

無國界醫生團隊和數百名患者仍在什法醫院內。無國界醫生透過新聞稿緊急再次呼籲立即停火,停止攻擊醫院,保護醫療院所、醫務人員和病人。

什法醫院 (Al-Shifa) 是加薩(又譯:加沙)走廊最大的醫療綜合體和中心醫院,位於加薩省加薩市北部。(取自google map)

新聞稿指出,11日早上一位無國界醫生的護理師從什法醫院地下室傳出一段訊息:「在這裡我們會被殺死,拜託做點什麼。」他和他的家人在那裡躲避不間斷的轟炸

「現在有 4、5 個家庭在地下室避難,炮擊距離如此之近,我的孩子們在恐懼中哭泣、尖叫。」

無國界醫生巴勒斯坦的專案統籌安.泰勒(Ann Taylor)說:

「什法醫院現正面臨災難性的情況,我們呼籲以色列政府停止對加薩醫療系統的無情攻擊。 我們的員工和病人仍在什法醫院內,自10日以來,那裡猛烈的轟炸沒有停過。」

什法醫院是加薩主要的醫療機構,擁有 700 張床位,提供急診和外科照護。目前,加薩沒有其他醫療院所能夠收容和治療如此大量、複雜的患者,且有些患者帶有危及性命的傷勢。雖然攻擊不斷且物資短缺,但工作人員仍設法維持醫院的運作。10 日時,醫院斷電。救護車無法移動去接收傷患,不間斷的轟炸使病患和工作人員無法撤離。

新聞稿指出,在寫下上述文字時, 他們的工作人員目睹了人們在試圖逃離醫院時被槍殺。

無國界醫生在什法醫院的外科醫生奧貝德(Mohammed Obeid)說:「有很多病人已經做了手術,他們不能走路,無法撤離。我們需要一輛救護車來接送他們,我們沒有救護車能疏散所有的病人。」

奧貝德醫生說:「我們不能離開,因為從早上到現在,我們為大約25名患者做了手術。如果我或其他外科醫生不在這裡,誰來照顧病人?有一個病人需要手術,另一個病人已經(在麻醉之下)睡著了。」

現在被困在什法醫院的平民,等同被以色列軍方宣判死刑,無國界醫生對此予以譴責。

交戰各方必須立即無條件停火,現在就必須對整個加薩地帶提供人道救援。

無國界醫生與一名外科醫生失去聯繫,他在聖城醫院(Al-Quds hospital)工作,並與家人在醫院避難。據報導,其他醫療院所,包括無國界醫生也曾支援過的蘭提西(Al Rantisi)醫院,都被以色列坦克包圍。

新聞稿最後寫著:

我們呼籲美國、英國、加拿大、阿拉伯國家聯盟(League of Arab States)的成員國、伊斯蘭合作組織(Organisation of the Islamic Cooperation)成員國和歐盟,這些不斷呼籲尊重國際人道法的國家,立即採取行動,確保立即停火。

正在加薩發生的可怕事件我們歷歷在目,這些事件清楚地顯示,要求克制和遵守國際人道法的呼聲並不被重視。有目標的達成停火,才是確保平民受到保護最有效方法。

自10月7日以來,已有成千上萬人受傷,當中許多人情況危急,需要複雜的手術和長達數週甚至數月的治療。惟有全面停火、無條件提供包含糧食、燃料和水在內的人道救援,才能讓需要的人獲得治療。加薩人民的生存取決於此!

「無國界醫生」(Médecins sans frontières; Doctors Without Borders)

簡介: (以下資料來自 無國界醫生)

無國界醫生自1989年以來就一直在巴勒斯坦展開人道醫療行動,包括在西岸地區和加薩為受持續衝突影響的人們提供醫療和心理健康支援。在加薩,已長達16 年的封鎖使當地醫療系統不堪負荷、資金不足,組織在當地醫院和診所為傷患提供換藥、物理治療、整形外科及骨科手術服務。

無國界醫生亦已向以色列醫院表示可以提供支持,以色列衛生局表達謝意和不需要我們的幫助。