〈財經主筆室〉國人太愛買ETF已破3.2兆元　為何金管會要提出示警？

國人太愛買ETF，如今規模已突破3.2兆元創下新高， 上周金管會主動發出警示，要提醒投資人注意風險。市場專家認為， 主管機關基於本職及善意，示警是正確的。 但金管會此示警動作很罕見，舉動頗令人意外！ 不免讓人揣測背後似否還有其它用意或考量？

金管會在上周二(7日)例行記者會中發布新聞稿， 針對最近交投很熱的ETF， 建議投資人要留意產品面及市場面二大風險。風險一：ETF商品種 類多元，屬性與風險亦不同， 投資前應考量自身投資理財需求及目標。風險二：買到高溢價ETF 的投資人易虧損。

緊接著，上周四(9日)證交所也發布新聞， 再次強調要投資人在投資ETF時， 在產品面及市場面的兩大資訊上必須深入了解。產品面部分， 要挑選符合自身投資需求及相關風險承受的ETF。市場面部分， 應注意買賣報價、交易量等，在基本市況報導網站可找到相關資訊， 投資人要能善加參考及運用，以降低投資ETF的風險。

金管會及證交所兩大證券主管機連袂提出示警，動機令人不解？ 因為，過去股市有重大巨變時，政府大都是出面信心喊話， 表示台灣經濟基本面仍佳，要股民們不用太擔憂。 即使當沖交易過熱，甚至引發許多鉅額違約交割出現時， 主管機關也不曾出面提出重大示警。

金管會的示警動作，網路上已經出現各種揣測言論，包括，「 這很明顯是在做空」、「已經示警了，快逃吧」、「看來要打壓ET F了」、「金融大風暴，準備上演？」、「現在示警是要推缷責任？ 」、「這些ETF誰准許它發行的」、「核准、警鐘自撞的單位」、 「扶植ETF拉抬台股，業者高配息走火入魔，現在開始擔心了」、 「還不是因為定存太低」等。

不過，雖然網路各種揣測言論很多， 市場專家還是認為示警是有必要的。投信投顧公會指出， 金管會應該只是想做投資人教育，畢竟ETF種類很多， 擔心投資人沒有弄清楚。台新投顧副總黃文清也表示，ETF有流動 性風險、下市風險等要注意，示警尤其必要， 主管機關基於本職及善意，示警是正確的。

投信法人就說，今年全球金融市場受通膨與升息影響甚鉅， 市場波動度也提高很多，很多投資人紛紛將資金轉往高股息的ETF ，而且ETF受益人持續的創新高，讓台股高股息ETF成了台股市 場的新戰場。

到底金管會為何要對ETF提出示警呢？ETF 到底有多熱？ 根據金管會統計，截至9月底止，市場已有237檔ETF掛牌交易 ，規模超過3.2兆元，而去年9月同期，國內ETF僅有216檔 ，規模僅有2.1兆元，短短一年規模擴大高達1.1兆元。

投資人買ETF有多瘋狂，由今年最紅的復華科技優息( 00929)來看就知道，上市不到5個月受益人數就成長26倍、 受益人數破45萬人，成為今年受益人數成長數多的ETF， 更讓人驚奇的是，成立半年內規模就衝破1,000億元， 是台股史上最速達千億規模的ETF。

再者，從ETF受益人數來看，2020年全年受益人數增加80萬 人，就已創下紀錄，2021年受益人數大增160萬人， 讓受益人數來到335萬人，而根據集保最新統計，目前台股ETF 受益人數已來到584萬餘人，累計今年來增加人數就達168萬餘 人，今年台股ETF受益人數可望突破600萬人，再創新高紀錄。

不過，最近2年ETF受益人數及規模都大幅成長， 但成交金額成長幅度卻不成正比。證交所資料統計，2020年受益 人數大增80萬人，當年度ETF成交金額由2019年的2.08 兆元，2020年來到2.83兆元；2021年受益人數大增16 0萬人，當年度成交金額為2.45兆元，不增反減；最近2年受益 人數大增近250萬人，但2022年成交金額2.93兆元， 今年前10月成交金額為2.73兆元， 成長幅度與受益人及市場規模，增加情況明顯不成正比。

大部份投資ETF者大都抱持長期投資為主，這就是ETF成交金額 成長幅度不如受益人數及規模的原因。金管會擔心投資ETF民眾及 規模增加速度太快，怕民眾了解不夠而出現虧損， 適時提出示警是可以理解。但短短一年ETF規模就大增超過1兆元 ，在資金可能出現排擠效應下，是否會對金融市場資金的流動、 股市動能、證交稅收來源造成負面？ 或許這些都是金管會提出示警的背後考量因素吧！