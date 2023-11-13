〈財經主筆室〉國人太愛買ETF已破3.2兆元　為何金管會要提出示警？

國人太愛買ETF，如今規模已突破3.2兆元創下新高，上周金管會主動發出警示，要提醒投資人注意風險。市場專家認為，主管機關基於本職及善意，示警是正確的。但金管會此示警動作很罕見，舉動頗令人意外！不免讓人揣測背後似否還有其它用意或考量？
金管會在上周二(7日)例行記者會中發布新聞稿，針對最近交投很熱的ETF，建議投資人要留意產品面及市場面二大風險。風險一：ETF商品種類多元，屬性與風險亦不同，投資前應考量自身投資理財需求及目標。風險二：買到高溢價ETF的投資人易虧損。
緊接著，上周四(9日)證交所也發布新聞，再次強調要投資人在投資ETF時，在產品面及市場面的兩大資訊上必須深入了解。產品面部分，要挑選符合自身投資需求及相關風險承受的ETF。市場面部分，應注意買賣報價、交易量等，在基本市況報導網站可找到相關資訊，投資人要能善加參考及運用，以降低投資ETF的風險。
金管會及證交所兩大證券主管機連袂提出示警，動機令人不解？因為，過去股市有重大巨變時，政府大都是出面信心喊話，表示台灣經濟基本面仍佳，要股民們不用太擔憂。即使當沖交易過熱，甚至引發許多鉅額違約交割出現時，主管機關也不曾出面提出重大示警。
金管會的示警動作，網路上已經出現各種揣測言論，包括，「這很明顯是在做空」、「已經示警了，快逃吧」、「看來要打壓ETF了」、「金融大風暴，準備上演？」、「現在示警是要推缷責任？」、「這些ETF誰准許它發行的」、「核准、警鐘自撞的單位」、「扶植ETF拉抬台股，業者高配息走火入魔，現在開始擔心了」、「還不是因為定存太低」等。
不過，雖然網路各種揣測言論很多，市場專家還是認為示警是有必要的。投信投顧公會指出，金管會應該只是想做投資人教育，畢竟ETF種類很多，擔心投資人沒有弄清楚。台新投顧副總黃文清也表示，ETF有流動性風險、下市風險等要注意，示警尤其必要，主管機關基於本職及善意，示警是正確的。
投信法人就說，今年全球金融市場受通膨與升息影響甚鉅，市場波動度也提高很多，很多投資人紛紛將資金轉往高股息的ETF，而且ETF受益人持續的創新高，讓台股高股息ETF成了台股市場的新戰場。
到底金管會為何要對ETF提出示警呢？ETF 到底有多熱？根據金管會統計，截至9月底止，市場已有237檔ETF掛牌交易，規模超過3.2兆元，而去年9月同期，國內ETF僅有216檔，規模僅有2.1兆元，短短一年規模擴大高達1.1兆元。
投資人買ETF有多瘋狂，由今年最紅的復華科技優息(00929)來看就知道，上市不到5個月受益人數就成長26倍、受益人數破45萬人，成為今年受益人數成長數多的ETF，更讓人驚奇的是，成立半年內規模就衝破1,000億元，是台股史上最速達千億規模的ETF。
再者，從ETF受益人數來看，2020年全年受益人數增加80萬人，就已創下紀錄，2021年受益人數大增160萬人，讓受益人數來到335萬人，而根據集保最新統計，目前台股ETF受益人數已來到584萬餘人，累計今年來增加人數就達168萬餘人，今年台股ETF受益人數可望突破600萬人，再創新高紀錄。
不過，最近2年ETF受益人數及規模都大幅成長，但成交金額成長幅度卻不成正比。證交所資料統計，2020年受益人數大增80萬人，當年度ETF成交金額由2019年的2.08兆元，2020年來到2.83兆元；2021年受益人數大增160萬人，當年度成交金額為2.45兆元，不增反減；最近2年受益人數大增近250萬人，但2022年成交金額2.93兆元，今年前10月成交金額為2.73兆元，成長幅度與受益人及市場規模，增加情況明顯不成正比。
大部份投資ETF者大都抱持長期投資為主，這就是ETF成交金額成長幅度不如受益人數及規模的原因。金管會擔心投資ETF民眾及規模增加速度太快，怕民眾了解不夠而出現虧損，適時提出示警是可以理解。但短短一年ETF規模就大增超過1兆元，在資金可能出現排擠效應下，是否會對金融市場資金的流動、股市動能、證交稅收來源造成負面？或許這些都是金管會提出示警的背後考量因素吧！