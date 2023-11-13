2023夢的N次方壓軸場在新北 全面結合數位教學 共築數位教育夢

號稱「臺灣教育人必參加」的「夢的N次方」 教師研習，112年壓軸場在新北!於11月11日起連續2天在三 重高中熱鬧登場。本場次為全國首度將夢N課程全面結合數位教學， 吸引全國超過1,100名教師報名，並錄取720位熱血教師參與 ，以「數位協力」及「實踐分享」為核心目標，結合全國各縣市超過 300群的教師社群，共同增進教學能力、激發多元成長。

新北壓軸場由教育部部長潘文忠、國教署署長彭富源、 教育局副局長歐人豪、南投縣爽文國中主任王政忠共同領唱夢N主題 曲「莫忘初衷」，展開為期2天的研習活動。 活動靈魂人物爽文國中主任王政忠表示，參與夢N的96群講師群， 新北教師高達3成!課程共開設24個班別，包括國文、英語、 數學、社會及自然等16個班別，以及不分學制的音樂、科技教育、 特殊教育等8個班別；除了北北基的教師， 還有遠從屏東及金門前來參與的老師，共同藉由教師共備增能， 實現夢N「自發、互動、共好」的教育願景。

新北市擔任「國小社會」班別，同時也是夢N團隊國小社會總召的洪 夢華講師提到，為呼應今年主題「數位協力、素養同行」， 講師群透過「善用數位工具促進探究與實作」、「 選用數位工具改變課堂風景」等實踐案例，陪伴老師共學。 課程中更透過分組共備，規劃合宜的數位工具/平台融入素養導向課 程案例，促進教師善用數位工具進行教學評量， 激發學生學習熱情與成效，培養自主學習力。

參與「科技教育」班別的北峰國小資訊組長許乃惠學員說道，夢N新 北場科技教育課程是以數位學習為基底，結合近年崛起的生成式AI ，分享將AI與教師教學的協作，提升教師資訊科技素養， 除了提升教師專業，也扣合實際教學現場需求。

教育局表示，新北市透過長期對數位教育和軟硬體環境的投入， 打造友善學習環境以支持教育數位轉型。今年進一步擴大「夢的N次 方」規模，使700多名教師能利用數位平台共同研習， 提升教師數位教學能力，也結合教育部推動的「生生用平板」政策， 共同推進全國數位學習。

教育局特別強調，教師專業發展是教育最基礎也最重要的工作。 新北不僅鼓勵教師辦理公開授課，更將數位學習融入其中，作為「 教師專業發展社群」評核標準之一。今(112)年已核定近350 個專業教師社群，並從中評選出13個表現優異的典範社群，展示「 專業力」、「領導力」和「擴散力」的社群金三角效應!結合「夢N 研習」，激勵教師追求專業成長，為教師們注入新的活力， 開創教學新動能。

潘文忠部長、本局歐人豪副局長共同出席夢的N次坊開幕式大合影。(圖/新北市教育局)