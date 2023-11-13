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富邦金控攜手田中馬拉松Run For Green™！每一步都算「樹」

By 台灣英文新聞
2023/11/13 17:15
民眾賽後於富邦攤位合影留念。（圖／富邦金控）

民眾賽後於富邦攤位合影留念。（圖／富邦金控）

「2023台灣米倉田中馬拉松」上週日(11/12)於彰化縣田中鎮開跑，富邦金控自2020年起贊助台灣米倉田中馬拉松至今已達4年，不僅持續推動Run For Green™計畫，讓跑者每一步都算「樹」，並積極攜手田中馬持續邁向綠色賽事。今年台灣米倉田中馬拉松獲得台灣第一張德國TÜV馬拉松碳足跡認證書，並同步爲全台第一個送審環保署碳標籤申請賽事，綠色賽事推廣的成果深獲肯定！

富邦金控是唯一贊助國內四大馬拉松(台灣米倉田中馬拉松、臺北馬拉松、萬金石馬拉松、高雄馬拉松)的金融業者。富邦金控自2021年起推動Run For Green™計畫，針對「金融」與「非金融」兩大面向，持續擴大永續影響力。在非金融方面，結合馬拉松賽事的高人氣，推廣關注環境永續的概念：只要跑者參與包含台灣米倉田中馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里，富邦金控就為跑者種樹，目標於五年內為台灣種下10萬棵樹，在田中馬拉松賽道的高鐵站區滯洪池及「彰化的母親河」東螺溪沿岸，也可以看到富邦Run For Green™的植樹成果。

台灣米倉田中馬拉松長期致力於邁向綠色賽事，亦響應富邦Run For Green™精神，推動各項綠色永續行動。除了與環保團體合作推動環保教育與資源回收減少賽事產生之垃圾，選手及志工服裝也採用環保咖啡紗材質，補給站使用100%防水紙漿及無淋膜環保紙杯，鼓勵「一杯到底，永續有你」，賽事前導車並採用電動車，賽事期間賽道補給品則採購當地的農產品，除減少運輸產生的碳排，亦讓跑者完成比賽的同時也可享用最道地補給。今年台灣米倉田中馬拉松即獲得台灣第一張德國TÜV馬拉松碳足跡認證書，並爲全台第一個送審環保署碳標籤申請賽事，堪稱推動馬拉松永續轉型的成功典範。

今年台灣米倉田中馬拉松富邦亦於賽道上設立「特色分行」，以台北富邦銀行分行的創意概念作為跑道上補給站，提供跑者補給品與飲用水，為跑者應援，當天賽事吸引不少跑者駐足與富邦「特色分行」合影，備受好評。富邦金控除大力推動台灣健康路跑的風氣，更傳遞節能減碳、低塑路跑的永續概念，並協助政府發展城市行銷，同時善用金融核心職能，提供跑者最貼心有感的金融服務。這次台灣米倉田中馬拉松賽事相關活動參與人次超過16,500人，達領樹資格的跑者共2,466位，富邦金控也邀請達資格的跑者可登錄領樹，並也鼓勵尚未達到領樹資格的跑者再接再厲，持續參與跑步植樹減碳，一起落實永續發展。

展望未來，富邦金控將持續熱情支持台灣體育、積極實踐綠色行動，以「正向力量 成就可能™」的品牌理念，發揮企業影響力，攜手各領域夥伴共同打造更美好的永續願景！

富邦金控攜手田中馬拉松Run For Green™！每一步都算「樹」

民眾賽後與富邦攤位互動響應永續。（圖／富邦金控）

富邦金控攜手田中馬拉松Run For Green™！每一步都算「樹」

民眾賽後與富邦攤位互動響應永續。（圖／富邦金控）

富邦金控攜手田中馬拉松Run For Green™！每一步都算「樹」

民眾賽後於富邦攤位合影留念。（圖／富邦金控）

富邦金控攜手田中馬拉松Run For Green™！每一步都算「樹」

民眾賽後於富邦攤位合影留念。（圖／富邦金控）

富邦金控攜手田中馬拉松Run For Green™！每一步都算「樹」

「2023台灣米倉田中馬拉松」11月12日於彰化縣田中鎮開跑！（圖／富邦金控）

更新時間 : 2023-11-13 20:44 GMT+08:00

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