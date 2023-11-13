台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超144.79億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/11/6~2023/11/10）外資在集中市場總買進金額為4,075.08億元，總賣出金額為3,930.29億元，買超為144.79億元，另統計自2023年年初至11月10日止，外資總買進金額為17兆5,016.18億元，總賣出金額為17兆6,128.34億元，累計賣超為1,112.16億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆823.73億元新台幣，占全體上市股票市值的40.08%，較11月3日的20兆8,023.47億元新台幣，增加2,800.26億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：玉山金：買進54,246千股，賣出24,209千股，買超30,037千股。

第二名：中信金：買進79,244千股，賣出49,935千股，買超29,309千股。

第三名：台積電：買進70,890千股，賣出44,406千股，買超26,484千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進68,564千股，賣出138,264千股，賣超69,700千股。

第二名：緯創：買進137,240千股，賣出179,525千股，賣超42,285千股。

第三名：中鋼：買進38,971千股，賣出75,139千股，賣超36,168千股。