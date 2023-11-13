Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超144.79億元

買超玉山金3.00萬張最多，另賣超長榮航6.97萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/11/13 17:05

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/11/6~2023/11/10）外資在集中市場總買進金額為4,075.08億元，總賣出金額為3,930.29億元，買超為144.79億元，另統計自2023年年初至11月10日止，外資總買進金額為17兆5,016.18億元，總賣出金額為17兆6,128.34億元，累計賣超為1,112.16億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆823.73億元新台幣，占全體上市股票市值的40.08%，較11月3日的20兆8,023.47億元新台幣，增加2,800.26億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：玉山金：買進54,246千股，賣出24,209千股，買超30,037千股。

第二名：中信金：買進79,244千股，賣出49,935千股，買超29,309千股。

第三名：台積電：買進70,890千股，賣出44,406千股，買超26,484千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進68,564千股，賣出138,264千股，賣超69,700千股。

第二名：緯創：買進137,240千股，賣出179,525千股，賣超42,285千股。

第三名：中鋼：買進38,971千股，賣出75,139千股，賣超36,168千股。

更新時間 : 2023-11-13 20:44 GMT+08:00

最受歡迎

英搖天團Coldplay台灣開唱！單日估萬人塞爆場館交通指南快點看　愛河點燈超浪漫持門票換夜市優惠券
英搖天團Coldplay台灣開唱！單日估萬人塞爆場館交通指南快點看　愛河點燈超浪漫持門票換夜市優惠券
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散
台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散
日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
反思共產黨文字獄《當中國解放了全世界⋯⋯賽博反賊2077》 動畫悲劇結局催淚
反思共產黨文字獄《當中國解放了全世界⋯⋯賽博反賊2077》 動畫悲劇結局催淚
〈時評〉台灣離岸風電潛力大 國產化將建立產業鏈永續發展
〈時評〉台灣離岸風電潛力大 國產化將建立產業鏈永續發展
台中國際花毯節11/11起登場 20萬株花草打造2公頃展區 剩餘停車格查詢、交管、接駁車資訊看過來
台中國際花毯節11/11起登場 20萬株花草打造2公頃展區 剩餘停車格查詢、交管、接駁車資訊看過來
冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀
冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀
〈時評〉台灣應與歐盟同步 訂定飲用水與食品中PFAS安全限量標準
〈時評〉台灣應與歐盟同步 訂定飲用水與食品中PFAS安全限量標準
韓劇「我的女神室友斗娜」飾演超暖男大生　梁世宗：以後想盡量避開青春角色
韓劇「我的女神室友斗娜」飾演超暖男大生　梁世宗：以後想盡量避開青春角色