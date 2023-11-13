臺灣集中保管結算所幸福列車　開往苗栗家扶中心

臺灣集中保管結算所「幸福列車」配合家扶中心歲末活動全臺走透透，11月12日列車開到苗栗縣，捐助並參與「家有Young苗，扶起希望」寒冬送暖園遊會。集保林丙輝董事長帶領同仁共同獻愛心做公益，並代表捐贈55萬元，提供受助家庭所需電器及民生物資，讓大家能溫暖同慶歲末年終。

此次苗栗家扶中心寒冬送暖園遊會，現場熱鬧非凡，家扶中心除感謝外界長期支持扶幼工作，並透過本次活動表揚在各個領域有優秀表現的青少年，更特別邀請家扶中心的孩子表演舞蹈、木箱鼓、陶笛、樂團等才藝，展現平時的訓練成果。園遊會當天人潮絡繹不絕，現場超過上百攤位參與，集保結算所也設攤宣導防範金融詐騙，透過有趣的闖關活動，提醒民眾對於詐騙手法保持警覺，聰明識詐阻詐。

林丙輝表示，集保結算所致力推動ESG，積極回應社會的需要，並以弱勢扶助及教育公益為重點，長期在課業、才能、品格都投入資源，出人出力，提升全人教育環境，與苗栗家扶一起帶給孩子溫暖及希望，以愛的力量持續陪伴，開展他們的希望人生。

集保結算所持續秉持「利他共好」的核心理念，積極發揮民間團體量能，希望藉由資源挹注，持續協助地方強化社福資源連結，並鼓勵同仁親身參與各式志工活動，用行動傳遞溫暖，讓良善種子遍布臺灣，加乘愛心效益。