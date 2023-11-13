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中華電信5G垂直領域應用展示場域　生動演繹數位賦能

攜手國科會「Kiss Science科學開門青春不悶」樂迎民眾探索

By 台灣英文新聞
2023/11/13 16:58
竹南高中參訪中華電信學院5G垂直領域應用展示場域。（圖／中華電信）

竹南高中參訪中華電信學院5G垂直領域應用展示場域。（圖／中華電信）

中華電信昨(12)日攜手國科會舉辦「Kiss Science科學開門青春不悶」活動，開放中華電信學院「5G垂直領域應用展示場域」邀請青年學子與一般民眾前往參觀，藉此讓社會大眾了解最新的資通訊技術，以及如何運用科技力，盡享便利豐富智能生活。

中華電信表示，公司長期致力數位賦能，積極推廣創新科技及數位平權，本次與國科會合作邀請竹南高中與一般民眾參觀「5G垂直領域應用展示場域」，即是透過實際場域協助年輕學子與社會大眾輕鬆瞭解5G科技發展，對科研領域不再心生畏懼。事實上，中華電信學院的「5G垂直領域應用展示場域」自2017開放以來，已有433個團體參訪，11602參訪人次，其中學校或教育團體超過127個、3500人次。

中華電信指出，該場域結合國內5G生態鏈夥伴，共同建置各項垂直領域應用展示與產業體驗情境，作為5G創新體驗、試驗合作與培訓實作場域，展示內容包含企業專網-提供安全高品質的無線網路服務，讓服務存取靠近用戶端，提升企業管理效能與競爭力、車聯網同步汽車與道路資訊，提升用路安全、智慧停車提供即時停車位資訊，提高管理效益與節能減碳、智慧醫療提升偏鄉醫療照護品質、無人機巡檢技術精準掌握現場狀況、及5G智慧桿、智慧製造、智慧農業、VR與AR體驗等內容，透過各項說明、互動體驗與影片展示，讓參訪的學生與民眾深刻了解科技之數位賦能力，促進民眾數位平權。

中華電信期盼透過豐富的夥伴合作、科技平台專業、基礎網路資源與優質人才，以科技力協助全民升級、享受智慧生活；賦能百業升級、創造數位經濟；助力政府治理、打造智慧島嶼。

中華電信5G垂直領域應用展示場域　生動演繹數位賦能

Kiss Science參訪活動，中華電信導覽人員熱情解說全息互動投影技術與應用。（圖／中華電信）

更新時間 : 2023-11-13 20:43 GMT+08:00

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