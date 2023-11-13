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善心菜販李詹韻茹、多元志工陳美娥　雙雙當選新北市好人好事代表

By 台灣英文新聞
2023/11/13 16:53
圖／新北市政府社會局

圖／新北市政府社會局

68歲的李詹韻茹，平日在市場賣菜，遇有生活困苦者，常免費贈送給對方；若對方說這菜是長輩最愛吃的，她會在計價後多送一把。在市場公休日又親自載著蔬果到據點煮給長輩吃，也時常和理事長等人，訪視關懷弱勢。另位陳美娥，小時候因家中突遭回祿之災，妹妹不幸往生，獲得許多善心人士的協助，立志將來回饋社會，投入志工服務30年。有趣的是，兩人都居住在鶯歌大湖社區，雙雙當選今年度新北市好人好事代表。 　　

李詹韻茹家住鶯歌大湖，但因先生在基隆八斗子調和市場賣菜，因此每天3點多就隨先生出門。由於她小時候家窮，出生沒幾個月就被送去當養女，在國小畢業後，就要幫忙家事，稍長到工廠擔任女工，每月領取的薪水要全部繳交給養父母。她發願，將來即使一天一餐，也不會將子女送人撫養，如果經濟能力許可，一定會用來幫助窮苦人家。

大湖社區發展協會理事長李素貞說，由於自身的遭遇，韻茹在市場賣菜，經常是半賣半相送，尤其是聽到對方說，這是爸媽或公婆最愛吃的菜，感念對方的孝心，會在秤重收費後，再偷偷的送上一大把；若看對方欲買又止，有點阮囊羞澀的表情，韻茹二話不說，直接贈送，久而久之，「善心菜販仔阿茹」傳遍市場。

62歲的陳美娥，家有7個姊妹，父親踩三輪車幫人送貨，由於食指浩繁，母親只得幫人加工陶瓷，以貼補家用。10歲時，家中不幸發生火災，帶走一位小妹，全家生活更陷入困境，幸經鄰里善心人士濟助，才度過難關，因此立願將來要回饋社會。

陳美娥婚後照顧家庭之餘，加入志工服務行列，舉凡學校導護志工、派出所警察志工、里內守望相助志工等，都可見她的身影。曾有位受家暴的婦人，兒子雖將她帶離家庭，後來卻又失去音訊，陳美娥會同里長關懷，並通報社會局進一步協助處理。

更新時間 : 2023-11-13 20:43 GMT+08:00

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