善心菜販李詹韻茹、多元志工陳美娥　雙雙當選新北市好人好事代表

68歲的李詹韻茹，平日在市場賣菜， 遇有生活困苦者，常免費贈送給對方； 若對方說這菜是長輩最愛吃的，她會在計價後多送一把。 在市場公休日又親自載著蔬果到據點煮給長輩吃， 也時常和理事長等人，訪視關懷弱勢。另位陳美娥， 小時候因家中突遭回祿之災，妹妹不幸往生， 獲得許多善心人士的協助，立志將來回饋社會， 投入志工服務30年。有趣的是，兩人都居住在鶯歌大湖社區， 雙雙當選今年度新北市好人好事代表。

李詹韻茹家住鶯歌大湖，但因先生在基隆八斗子調和市場賣菜， 因此每天3點多就隨先生出門。由於她小時候家窮， 出生沒幾個月就被送去當養女，在國小畢業後，就要幫忙家事， 稍長到工廠擔任女工，每月領取的薪水要全部繳交給養父母。 她發願，將來即使一天一餐，也不會將子女送人撫養， 如果經濟能力許可，一定會用來幫助窮苦人家。

大湖社區發展協會理事長李素貞說，由於自身的遭遇， 韻茹在市場賣菜，經常是半賣半相送，尤其是聽到對方說， 這是爸媽或公婆最愛吃的菜，感念對方的孝心，會在秤重收費後， 再偷偷的送上一大把；若看對方欲買又止，有點阮囊羞澀的表情， 韻茹二話不說，直接贈送，久而久之，「善心菜販仔阿茹」 傳遍市場。

62歲的陳美娥，家有7個姊妹，父親踩三輪車幫人送貨， 由於食指浩繁，母親只得幫人加工陶瓷，以貼補家用。10歲時， 家中不幸發生火災，帶走一位小妹，全家生活更陷入困境， 幸經鄰里善心人士濟助，才度過難關，因此立願將來要回饋社會。

陳美娥婚後照顧家庭之餘，加入志工服務行列，舉凡學校導護志工、 派出所警察志工、里內守望相助志工等，都可見她的身影。 曾有位受家暴的婦人，兒子雖將她帶離家庭，後來卻又失去音訊， 陳美娥會同里長關懷，並通報社會局進一步協助處理。