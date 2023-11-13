快手刀搶！阿里山林鐵賞楓列車12/4起上路 下週起開放訂票

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處賞楓列車12月上路，即將於下週起陸續於網路開放預約購票。為了讓民眾認識阿里山迷人魅力，今年特別出動百年經典蒸汽火車及柴油列車，快一同上山放鬆觀楓紅、走進森林，體驗阿里山林鐵百年不朽經典魅力吧！

阿里山賞楓列車結合鐵道、生態、山林景致，沿途解說歷史地景、山林知識及高山鐵道技術，豐富行程體驗打響口碑，秒殺座無虛席。

今年賞楓列車有別於以往的規劃，除出動百年蒸汽火車SL-31行駛的「一代楓流」賞楓列車外，特別安排素有山林間紅色閃電俠美譽的「逐楓逐日」柴油機關車出勤，在蔥鬱山林中化身一抹紅，載著民眾前往祝山車站，朝聖祝山車站新風貌。

活動還特邀請阿里山生態攝影達人黃源明訴說阿里山之美，透過鏡頭，捕捉永恆經典畫面，來趟慢旅行，用腳步重新定義阿里山，用身感受自然擁抱，用心傾聽鐵道故事。歲末年終，邀您來場鐵道、森林、芬多精之旅，為疲憊心靈充足電。

蒸汽火車行駛祝山線。（圖／阿里山林鐵及文資處，黃玫璇攝）

至於國人心中最美麗的微笑弧形祝山車站，自2020年10月起進行改建工程，於今年11月竣工啟用。新站體以雲霧繚繞山巒及光明起點為發想，善用環境地形以白色雲浪屋頂整合規劃車站月台、前廳、階梯及觀日涼亭，彷若置身山谷雲海中，迎接破曉的黎明，兼含文化景觀、生態永續及友善服務概念。

現今的祝山車站兼具五項第一，全臺海拔(2,451公尺)之最的車站、鑽石級綠建築高山車站、採用智慧生態照明的車站、具蓄水功能月台車站及雙層單側岸壁式弦月造形月台，是結合設計、巧思同時兼具環境友善的特色車站，預料將成為阿里山新地標。

遊程及報名資訊：

「一代楓流」蒸汽主題列車限定4梯次，行駛12月4日、12月11日、12月18日、12月25日 (阿里山森林遊樂區內)，費用2,600元/人。 「逐楓逐日」柴油主題列車限定3梯次，行駛12月5日、12月12日、12月19日，費用1,800元/人，每梯次皆限額80人。

阿里山林鐵及文資處表示，主題列車一律採網路預約購票，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網 、 FB粉絲團或可洽(05)2779843#359蔡小姐。