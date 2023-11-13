Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

環保與利益的拔河 石化大國寸步不讓 全球塑膠管制協定面臨艱難談判

許多國家堅持，塑膠不能亡。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/13 15:17
2022年2月25日，奈洛比聯合國環境署總部的塑膠水龍頭裝置藝術。（圖／路透社John Geddie）

2022年2月25日，奈洛比聯合國環境署總部的塑膠水龍頭裝置藝術。（圖／路透社John Geddie）

為了對抗塑膠汙染，全球代表 13 日齊聚肯亞奈洛比，要談出迄今難產的限塑協議。癥結點在於，究竟要訂定一致的塑膠生產上限，還是讓各國自行決定減塑目標？由於這點牽涉各自產業利益，擂台上料將有一番角力。

衛報路透社報導，聯合國環境署（UNEP）將這項協定譽為 2015 年巴黎氣候協議以來最重要的跨國協議，具法律約束力，盼於 2024 年底前敲定。13 日至 19 日的會談，是第三輪談判，各國將就上個月出爐的「零草案」（zero draft）進行辯論，檢視要將哪些政策方案放入協議中。

上一回合、5 月在巴黎的會談，就分成了兩派。非洲等開發中國家盼能提出強而有力的全球限塑行動，但美國、沙烏地阿拉伯、印度、中國等國，卻屬意能如 2015 巴黎氣候協議，讓各國自由發揮。此外，部分國家不願從源頭強行規範塑料生產，而是著重塑膠廢棄物管理。

根據 UNEP，目前全球每年製造4億噸塑膠垃圾，回收率僅 10%。經合組織（OECD）一份 2022 年的報告指出，到了 2060 年，塑膠垃圾將成長至今日的 3 倍，半數會淪於掩埋場，不到 20% 會獲得回收。掩埋場持續「過載」，海洋也成了塑料廢棄物的家。

綠色和平組織呼籲，在 2040 年之前，減塑 75%，才能控制溫室氣體排放，讓升溫幅度抑制在攝氏1.5度內。

今日約有 98% 的一次性塑膠製品，如瓶子與包裝物，是來自化石燃料。隨著各國朝能源轉型邁進，逐漸摒棄化石燃料，石油公司必將尋找新的營收來源，未來十年塑膠問題只怕會更嚴重。

歐盟以及日本、加拿大、肯亞等國家，疾呼各國必須硬起來，透過強力的條約，減少生產、使用從石化材料製成的原生塑料聚合物，根除聚氯乙烯（PVC）等有毒問題塑膠。

此一立場傷及塑膠產業與石油輸出大國沙烏地阿拉伯的核心利益，談判時必遭阻撓。相關組織與國家稱，應以促進塑膠回收再利用為先，而非設下上限。沙烏地阿拉伯 11 日就與俄國、伊朗、古巴、中國、巴林結成了「全球塑膠永續聯盟」（Global Coalition for Plastics Sustainability），堅持「塑膠不能亡」的立場。

由此不難看出要擬定減塑協議之困難，而在進行任何實質討論之前，各國首先還得解決程序問題。沙烏地阿拉伯 6 月時，就稱此一協定的談判應採共識決，而非多數決。若採共識決，只要有任何一個國家表示反對，就能阻止議程推進，多數國家不支持如此決議。
塑膠
塑料
汙染
限塑
減塑
回收
塑膠廢棄物
塑膠垃圾
奈洛比
肯亞
聯合國環境署
零草案
石化
化石燃料

相關新聞

塑膠廢棄物有解！這細菌愛吃塑膠 還能將垃圾轉變成聚合物
塑膠廢棄物有解！這細菌愛吃塑膠 還能將垃圾轉變成聚合物
2023/11/05 16:31
【守護台灣自然環境】「350 Taiwan」於台北101舉行首場號召「戶外人」參與的氣候遊行
【守護台灣自然環境】「350 Taiwan」於台北101舉行首場號召「戶外人」參與的氣候遊行
2023/11/05 15:33
打擊空汙反而加速全球暖化？關於氣候的那些矛盾與兩難
打擊空汙反而加速全球暖化？關於氣候的那些矛盾與兩難
2023/11/02 14:51
永豐生理食鹽水混「異物」、健喬B12眼藥水主成分不足 食藥署公告回收
永豐生理食鹽水混「異物」、健喬B12眼藥水主成分不足 食藥署公告回收
2023/11/01 17:00
【環保好難】回收寶特瓶做積木更汙染 樂高嘆「神奇材料」難求
【環保好難】回收寶特瓶做積木更汙染 樂高嘆「神奇材料」難求
2023/09/26 12:24

更新時間 : 2023-11-13 20:43 GMT+08:00

最受歡迎

英搖天團Coldplay台灣開唱！單日估萬人塞爆場館交通指南快點看　愛河點燈超浪漫持門票換夜市優惠券
英搖天團Coldplay台灣開唱！單日估萬人塞爆場館交通指南快點看　愛河點燈超浪漫持門票換夜市優惠券
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散
台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散
日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
反思共產黨文字獄《當中國解放了全世界⋯⋯賽博反賊2077》 動畫悲劇結局催淚
反思共產黨文字獄《當中國解放了全世界⋯⋯賽博反賊2077》 動畫悲劇結局催淚
〈時評〉台灣離岸風電潛力大 國產化將建立產業鏈永續發展
〈時評〉台灣離岸風電潛力大 國產化將建立產業鏈永續發展
台中國際花毯節11/11起登場 20萬株花草打造2公頃展區 剩餘停車格查詢、交管、接駁車資訊看過來
台中國際花毯節11/11起登場 20萬株花草打造2公頃展區 剩餘停車格查詢、交管、接駁車資訊看過來
冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀
冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀
〈時評〉台灣應與歐盟同步 訂定飲用水與食品中PFAS安全限量標準
〈時評〉台灣應與歐盟同步 訂定飲用水與食品中PFAS安全限量標準
韓劇「我的女神室友斗娜」飾演超暖男大生　梁世宗：以後想盡量避開青春角色
韓劇「我的女神室友斗娜」飾演超暖男大生　梁世宗：以後想盡量避開青春角色