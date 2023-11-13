環保與利益的拔河 石化大國寸步不讓 全球塑膠管制協定面臨艱難談判

為了對抗塑膠汙染，全球代表 13 日齊聚肯亞奈洛比，要談出迄今難產的限塑協議。癥結點在於，究竟要訂定一致的塑膠生產上限，還是讓各國自行決定減塑目標？由於這點牽涉各自產業利益，擂台上料將有一番角力。

衛報、路透社報導，聯合國環境署（UNEP）將這項協定譽為 2015 年巴黎氣候協議以來最重要的跨國協議，具法律約束力，盼於 2024 年底前敲定。13 日至 19 日的會談，是第三輪談判，各國將就上個月出爐的「零草案」（zero draft）進行辯論，檢視要將哪些政策方案放入協議中。

上一回合、5 月在巴黎的會談，就分成了兩派。非洲等開發中國家盼能提出強而有力的全球限塑行動，但美國、沙烏地阿拉伯、印度、中國等國，卻屬意能如 2015 巴黎氣候協議，讓各國自由發揮。此外，部分國家不願從源頭強行規範塑料生產，而是著重塑膠廢棄物管理。

根據 UNEP，目前全球每年製造4億噸塑膠垃圾，回收率僅 10%。經合組織（OECD）一份 2022 年的報告指出，到了 2060 年，塑膠垃圾將成長至今日的 3 倍，半數會淪於掩埋場，不到 20% 會獲得回收。掩埋場持續「過載」，海洋也成了塑料廢棄物的家。

綠色和平組織呼籲，在 2040 年之前，減塑 75%，才能控制溫室氣體排放，讓升溫幅度抑制在攝氏1.5度內。

今日約有 98% 的一次性塑膠製品，如瓶子與包裝物，是來自化石燃料。隨著各國朝能源轉型邁進，逐漸摒棄化石燃料，石油公司必將尋找新的營收來源，未來十年塑膠問題只怕會更嚴重。

歐盟以及日本、加拿大、肯亞等國家，疾呼各國必須硬起來，透過強力的條約，減少生產、使用從石化材料製成的原生塑料聚合物，根除聚氯乙烯（PVC）等有毒問題塑膠。

此一立場傷及塑膠產業與石油輸出大國沙烏地阿拉伯的核心利益，談判時必遭阻撓。相關組織與國家稱，應以促進塑膠回收再利用為先，而非設下上限。沙烏地阿拉伯 11 日就與俄國、伊朗、古巴、中國、巴林結成了「全球塑膠永續聯盟」（Global Coalition for Plastics Sustainability），堅持「塑膠不能亡」的立場。

由此不難看出要擬定減塑協議之困難，而在進行任何實質討論之前，各國首先還得解決程序問題。沙烏地阿拉伯 6 月時，就稱此一協定的談判應採共識決，而非多數決。若採共識決，只要有任何一個國家表示反對，就能阻止議程推進，多數國家不支持如此決議。