〈時評〉台灣應與歐盟同步 訂定飲用水與食品中PFAS安全限量標準

全氟及多氟烷基物質 (Per- and Polyfluoroalkyl Substances, PFAS)，由於其化學結構穩定分解緩慢，可以長期存在於環境中並在人體積累，故有「永久化學物質」 (Forever Chemicals) 之稱 。PFAS並非單一物質，而是從上世紀1940年代以來，人工合成的幾千種消費與工業應用化學物質的總稱。

PFAS除了國防、航空、電子等工業用途外，舉凡用於衣物和傢具地毯的防水防汙表面處理、用於速食包裝紙的耐油塗層、不沾煎鍋表層、滅火泡沫、化妝品等，用途廣泛再加上其持久性，導致在環境、飲水與食品都可發現其污染。舉例來說，近日日本大阪攝津市部分居民血液檢出有高量PFAS，後續將擴大採檢達千人。

早在2020年大阪府就調查發現，攝津市一口地下水井的PFOS及PFOA濃度合計超標，高達22,000奈克/公升。而今年初丹麥有機雞蛋被查出含有過量PFAS，追查其污染來源為飼料中的北海產魚粉。無獨有偶，在大西洋的對岸的美國紐約，Kerrygold Irish Butter也從超市貨架被下架，原因是其奶油外層的鋁箔包裝含有PFAS，違反紐約州2022年底生效的包裝禁令(Prohibition on intentionally added PFAS in food packaging)。

PFAS的健康威脅，被認為對血清膽固醇、肝臟和免疫系統以及新生兒出生體重有不利影響。並可能導致腎癌和睾丸癌。因此在經過科學風險評估後，歐洲食品安全局（EFSA）認為對免疫系統的影響是最關鍵的，2020年將PFOS、PFOA、PFNA和PFHxS 的總和，建立每週耐受量（TWI）為每公斤體重每週4.4奈克。歐盟在今年更進一步規範，市售雞蛋、魚肉、甲殼貝類水產、牛羊禽類動物之肉品與內臟等食品中，所能含有前述等4種PFAS之個別與加總最大容許殘留量 (Maximum Levels)，以減少其民眾的暴露風險。

美國環保署則在今年三月提出PFAS國家飲用水標準草案，將PFOA與PFOS的執行標準訂在4ppt (兆分之一)，其餘4種PFAS物質視作混合物以危害指數加以監管。同時提供高達 10 億美元的補助金，以解決飲用水中的PFAS 與其他新發現的汙染物質問題，且特別重視小型或弱勢社區的水源改善。

另一方面，在PFAS的源頭管理，今年二月，歐洲化學局(ECHA)根據德國、荷蘭、挪威、丹麥與瑞典等五國的聯合提案，提出將近一萬個PFAS相關化合物的管制清單，一旦全面實施，預估未來30年可減少約4.4百萬噸PFAS物質的污染。而國際相關企業亦紛紛宣布棄用時間表，並積極尋找替代品，例如美國3M公司2025年將停產 PFAS，美國品牌Gore-Tex 2025年底前「絕大多數」產品將棄用PFAS 並持續開發新材料 。

因應國際管制PFAS趨勢，積極保障國人健康，對於未來台灣PFAS防制工作，謹建議如下：

1. PFAS管制分工散見環保署（編按：現改制為「環境部」）、衛福部與農委會等至少六個以上相關部會，為避免多頭馬車，建議行政院層級出面整合，並每年公布國家調查報告，以期事半功倍。

2. 有鑑於環保署於2020與 2021 年檢測淨水廠全氟化合物，於原水或清水一定比例樣本皆檢測出PFOA 與PFOS，故建請應優先訂定我國PFAS之國家飲用水標準，並比照美國作法，補助自來水事業單位研發從水中去除 PFAS 的技術，並安裝如粒狀活性碳或逆滲透等改善淨水設施。

3. 歐盟2022-2025年將擴大各類食品PFAS監測工作，除了一般蔬果牛奶肉類，將側重嬰幼兒食品，酒類等飲料也將納入。建議衛福部與農委會應攜手進行市售各類食品PFAS背景濃度調查，以為下一步制訂食品PFAS國家標準之依據。

4. 政府可鼓勵廠商自主揭露，例如速食漢堡店的漢堡包裝紙，或超市食品包裝，可以經政府查驗認證後，給予PFAS-Free或 No PFAS的標章。以鼓勵廠商優先選用替代材質，減少民眾生活暴露風險。