2/3肺癌患者不吸菸！專家籲透過良好生活習慣「天天五蔬果」、運動等降低致癌威脅

新國病肺癌拉警報，肺癌已連續19年為我國死亡人數最多的奪命腫瘤，不僅對國人健康造成巨大威脅，也對醫療健保造成沉重負擔。專家表示，台灣有三分之二的肺癌患者都不吸菸，除了本身的基因外，空氣汙染等也可能致癌，因此透過健康的生活習慣，如均衡飲食、烹調時避免高溫炒炸和規律運動等著手，全面性對抗肺癌。

據統計，國人確診肺癌時已三、四期的病人占逾六成，因此，衛福部國健署自去年七月起啟動LDCT篩檢，盼能夠翻轉肺癌的診斷期別，以揪出更多早期患者並及時治療，幫助提高存活率。

中研院院士楊泮池院士指出，台灣大多數肺癌患者不吸菸，除了本身的基因外，陸續有研究指出環境中的致病因子、空氣汙染，也可能致癌，肺癌成因複雜且晚期確診比例高、死亡人數多。

面對頭號奪命腫瘤，楊泮池院士強調，國家級肺癌辦公室盼比照美國癌症登月計畫，朝「25年內肺癌死亡率減半」的願景前進，中期目標為結合LDCT的篩檢政策，達到一期肺癌診斷數倍增，及肺癌五年存活率倍增，短期目標則又分為初級（預防）、次級（篩檢）及三級（治療）等三面向進行防治，特別是晚期肺癌的五年存活率，期待能在五年內翻倍，以大幅降低肺癌對國人健康的威脅。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，在初級防治上，除了持續推行菸害防制以降低國人吸菸率，從根本上幫助民眾遠離吸菸可能致癌的威脅；此外，空氣汙染如汽機車排氣、工業區廢氣的管控，需環保單位協助將空汙指標逐步降至國際標準。

台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震指出，肺癌的致病因子複雜，國內很多肺癌患者並沒有吸菸，因此，教育國人健康的生活飲食習慣很重要，如「天天五蔬果」的飲食概念，烹調時避免高溫炒炸、規律運動等，從前期教育、健康習慣養成著手，再串接到篩檢和治療，全面性對抗肺癌。

臺大醫院新竹分院院長余忠仁則針對次級防治說明，次級防治則將重心放在「早期篩檢」上。去年七月起，台灣成為亞洲第一個公費補助LDCT篩檢國家，針對符合年齡的具肺癌家族史或重度吸菸者等高風險群，提供兩年一次的LDCT篩檢，接下來也期盼能夠建立更完整的高風險族群預測模式，透過LDCT揪出更多的早期肺癌病人，並落實陽性個案追蹤計畫，讓患者及早治療、幫助提高存活率。