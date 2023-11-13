台大揭曉2028百年校慶標語　陳文章校長：申設大學部半導體學程 預計2024年招外籍生

台灣大學將於2028年迎接百歲校慶，台大今天（13日) 表示，已成立百歲基金，目標5年內募款逾新台幣25億元，將用於攬才、留才和校園硬體建設。

台大前身為1928年成立的台北帝國大學，將於2028年迎接百歲生日。台大今天舉行記者會，校長陳文章說明百歲校慶的規劃活動，並揭曉百年校慶標語「百年淬礪，世新傳薪」。

陳文章表示，為迎接2028百年校慶，校方將籌建百歲紀念館，並規劃自2024年起連續5年，每年遴選20項台大曾參與且對世界或台灣有深遠影響的重大貢獻及事蹟並授予獎項，包括學術領航、產經發展、社會貢獻3類，並將這些貢獻與事蹟集結成「百歲榮光」套書。

在培育人才方面，陳文章提到，將以台大拔萃講座結合教育部玉山學者及國科會優秀人才計畫，延攬優秀學者到台大任教；在「宋恭源先生頂尖研究講座」支持下，預計5年內邀請6至10名諾貝爾獎得主來台大演講並與師生交流。

為推動人才培育和相關硬體建設，陳文章指出，台大成立「百歲基金」，其中「創校百年基金」希望募集100人捐款新台幣1000萬元以上，用於攬才、留才或學生獎學金等，並規劃每年補助100名學生前往海外研習。

另外，陳文章表示，號召逾1000名社會人士捐贈100萬元以上，成為「百歲推手」，基金將用於百歲紀念館和校園建設，2項百歲基金的項目目前已募到15億元，有機會超過25億元的募款目標。

根據中央社，陳文章校長今天還指出，已向教育部申請成立大學部半導體國際學位學程，每年規劃收50名到60名外籍學生，培育國際半導體人才，預計2024年招生。

據《台灣英文新聞》了解, 為鼓勵相關領域學生學習半導體、加強專業技術能力，台積電與國立臺灣大學目前已共同攜手規劃「半導體學程」，致力培育具有實作及就業競爭力之專業人才 。根據官網介紹，本學程非教育部學位/學分學程。

台大12日上午舉行記者會，陳文章會中說明2028年百歲校慶規劃活動時表示，台大已設「椰林講座」，邀國內、外卓越成就學界或企業界人士演講，另在「宋恭源先生頂尖研究講座」支持下，規劃5年內邀6名到10名不同領域諾貝爾獎得主到台大演講，初期預計提供每月新台幣150萬元待遇。

此外，陳文章說，台大新聞研究所已通過設立大學部提案，但仍要通過校內相關程序，再向教育部提案，希望台大新增系所時以「亞洲頂尖、世界一流」為目標。

近期世新大學中文系規劃停招，引發外界憂心「重理工、輕人文」現象；陳文章表示，理工學生如果沒人文素養，無法成為好的領導者，台大積極推動領域專長模組，鼓勵人文或理工科系學生跨領域選修。