高血壓人士有福了 每日少吃一匙鹽 效果與服藥一樣好

飽受高血壓所苦的人，除了吃藥還有何良方？研究指，每日少吃一茶匙（2,300 毫克）鹽，降血壓效果竟與藥物無異。無論是高血壓患者或一般人，同樣有效。

高血壓有沉默殺手之稱，症狀不顯，驗血才知，但根據 2023 年世界衛生組織（WHO）一份報告，全球成人每三人就有一人血壓過高，恐提高心臟病、心臟衰竭、腎臟受損、中風風險。

CNN 報導，11 日發表在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究顯示，70% 至 75% 的人，可透過減少鹽的攝取，降低血壓。目前正服藥的人，可透過自主限制吃進的鹽巴量，進一步控制血壓。

共 213 人參與了實驗，年齡為 50 至 75 歲，先進行高鈉飲食一周，再進行低鈉飲食一周。受試者中，25% 血壓正常，25% 有高血壓但未治療，20% 血壓受控中，31% 血壓未受控。

在高納飲食的 7 天當中，受試者飲食正常，加上兩包高湯塊，每包約含 1,100 毫克的納。在低鹽的一週，則吃營養師調製的低鈉食物，每日鈉攝取量僅 500 毫克。結果相當顯著，極度低納飲食時，受試者血壓較高納飲食時掉了 8 毫米汞柱（mmHg）。若與正常飲食時相比，則降了 6 毫米汞柱，效果與第一線的血壓藥差不多。

研究人員指，此法降血壓速度快，在血壓正常、血壓稍高、正服用血壓藥的人身上都有用。除了口味太清淡令人吃不消，少鹽飲食並無其他顯著的副作用。研究人員稱，味蕾約幾周後就能習慣，此法收效甚巨，比服用血壓藥須承受的健康風險好多了。

血壓藥的副作用包括，咳嗽、便祕、腹瀉、無精打采、頭吐、肌肉痠痛、噁心、緊張、疲倦、體重上升或下降、勃起障礙，約經過一段時間能獲得緩解。

根據美國最新營養指引，14 歲以上每天最好不要攝取超過一茶匙的鹽巴，也就是 2,300 毫克的量。不過，《美國心臟協會》（American Heart Association）更嚴格，建議每日上限 1,500 毫克。