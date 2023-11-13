日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關

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日媒報導，日本多處的居民體內驗出高濃度的全氟/多氟烷基物質(PFAS)，一種不易被自然分解且防水、防油的化學性質，普遍被認為具有致癌性且可能導致健康影響。

水體遭不明原因汙染 大阪府擴大檢測1000人

日本每日放送（MBS）、YAHOO News指出，大阪府攝津市、京都府、兵庫縣等關西地區的河流和地下水中遭檢出PFAS超標，自今年9月起，當地政府委託一個由研究員和醫師組成的組織針對攝津市居民進行血液檢測，結果發現87人中有31人血液中含有高濃度PFAS，超過美國安全標準。

由於攝津市的地下水中檢測到濃度超過國家標準，該組織計劃要擴大對當地1000人進行血液檢測，並敦促政府能介入調查原因。

東京和沖繩的河川、地下水等驗出PFAS 與美軍有關？

此外，早在今年6月和9月，一個民間團體也曾公布東京郊區多摩地區的居民血液檢測報告，發現部分居民血液中驗出高濃度的PFAS，而這些化學物質也在地下水中被檢驗到。

每日新聞報導，該組織於6月公佈了650名居民的血液檢測結果，9月21日再公布141名，總計791名居民，並首次比對多摩地區30個市鎮的檢驗結果，發現多摩西部、南部地區居民的PFAS整體濃度較低，但包括國分寺市和立川市在內的多摩北部地區居民的PFAS濃度則較高。

由於駐日美軍橫田空軍基地位在多摩地區北部，在2010年至2012年間，曾發生多次含有大量PFAS的泡沫滅火劑洩漏事件。雖然美方聲稱，泡沫滅火劑洩漏事件未影響到基地之外的地區，但PFAS會被土壤吸收，污染地下水，外界懷疑當地土壤多年來已遭到汙染。

同樣有美軍駐紮的沖繩也爆出居民血檢中PFAS超標。每日新聞報導，由於沖繩縣美軍基地附近的河流和泉水遭檢出高濃度疑似致癌有機氟化合物問題，沖繩市民團體「守護居民生命遠離PFAS污染物聯絡會」於去（2022）年10月15日發布一項調查報告，居住在美軍基地附近5個城鎮的居民們，其血液中含有的PFAS高出全國平均值14倍。

該調查由沖繩縣的環保人士主導，並得到京都大學副教授原田浩二的協助，於去年6、7月對環繞美軍基地的沖繩市、宜野灣市、嘉手納町、金武町，與北谷町的居民進行血液採檢。另也針對沖繩北部、附近沒有美軍基地的大宜味村居民進行檢測，最後共採集18歲以上387人的血液樣本。

結果發現，大宜味村居民的血液裡的全氟己烷磺酸（PFHxS）相對低，而最高的金武町居民則驗出14.3奈克，與2021年的全國平均值相比高出1.7到14.3倍，此外，血液中的全氟辛烷磺酸（PFOS）高出1.5到3.1倍，全氟辛酸銨（PFOA）則是0.8到3.0倍。聯絡會推測，污染源可能是使用含有大量PFAS泡沫滅火劑的美軍基地。

全氟/多氟烷基物質(PFAS)小百科：

SGS安心資訊平台資料顯示，PFAS 的全名為「全氟/多氟烷基物質 (per- and polyfluorinated alkyl substances)」，是近十幾年來歐美非常關注的環境持久性物染物質 (POPs)。

PFAS因為具備十分穩定的特性，以及防水疏油等性質，被廣泛應用於消防泡沫、防水衣料、食品包材 (一次性杯具、比薩盒、速食包裝等)、農藥、相片、染劑、化妝品/保養品、鍋具塗層、特用化學材料等領域。

PFAS穩定的特性雖然帶來了許多應用，但卻也不易被自然分解，在環境中有高度持久性。在生產PFAS過程中可能會汙染附近環境的飲用水及土壤，並藉此進入生態鏈中汙染動植物。

除了環境及水源汙染外，食品接觸材料也可能是PFAS的來源，如爆米花袋、披薩襯紙、鐵氟龍不沾鍋等，家庭中常使用的鐵氟龍不沾鍋若高溫乾燒或者鍋具刮傷會有溶出PFOS或 PFOA的風險。

台灣內科醫學會則表示，新興持久性有機汙染物PFAS，由於環境中不易降解又稱永久性化學物質(forever chemicals)，為內分泌干擾物質(endocrine-disrupting chemicals, EDCs)俗稱環境賀爾蒙的一種。據初步研究顯示，可能與胎兒成長、早期兒童成長、降低肺功能發展和注意力不足過動行為等有關，還可能增加氣喘疾病風險、並降低睪固酮、增加雌二醇等。