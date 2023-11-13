「台語溯源 歡迎指正!」茶的故事 (續)

俗云「柴米油鹽醬醋茶」為開門七件事，可見自古「茶」就是日常生活重要的必需品。古人似乎未經確切的實驗證明，即直覺地認為喝茶有益健康，因而發展出數千年的茶文化；也因此，「茶」理所當然的至今仍被列為所謂的「開門七件事」之一。【註1】

根據古籍《韻會》的記載：「茶，茗也；本作荼，今作茶。」又《爾雅釋草》：「荼，苦菜。」也就是說，最初人們只把茶當作諸多「苦菜」(即有苦味的食用植物)之一；待喝茶的風氣大開之後，才單獨的把「茶」從眾「苦菜」中單獨抽離出來。因此，在台語【註2】中，「茶」與「荼」的讀音非常相近－－「茶」讀音「tê，即ㄉㄝˇ」；而「荼」讀音「tô·，即ㄉㄛˇ」。

由於茶文化源遠流長，久而久之，「茶」已經變成「飲料」的同義詞。例如在台語中，喝「茶」經常是指喝「白開水」。一些非茶飲料也被冠以「茶」名，例如「冬瓜茶」(台語音：tang-koe-tê，此處 t =ㄉ，k =ㄍ)、「菊花茶」(台語音：kiok-hoe-tê，此處k =ㄍ， t =ㄉ)等。

從西元前2世紀(漢朝時期)到西元15世紀中葉，東西方的絲路貿易除了主要貨物絲綢之外，茶也是當時貿易的貨品之一；不過當時茶在西方世界似乎並不曾被廣泛接受。之後，一直到17世紀初，茶由荷蘭商人經由海路輸往歐洲之後，才在西方世界逐漸普及。

當時的荷蘭商社「東印度公司」(Verenigde Oostindische Compagnie，簡稱VOC)在台灣南部設有據點；因此隨著茶貨運往歐洲，「茶」的台語「tê，即ㄉㄝˇ」也自然而然的傳往歐洲。目前歐洲許多語言的「茶」字都是由台語的「tê」衍生出來的，例如：

英語－－tea

法語－－thé

德語－－Tee

西班牙語－－té

義大利語－－tè

匈牙利語－－tea

瑞典語－－te

丹麥語－－te

挪威語－－te

荷蘭語－－thee

芬蘭語－－tee

捷克語－－té 或 thé

等等。

在19世紀中英兩次鴉片戰爭期間，英國人在殖民地印度東北部的阿薩姆省(Assam)發現了一種茶的另類品種；經過品種改良之後，成功的在阿薩姆地區大量栽種。阿薩姆茶具有獨特的麥芽風味，經英國人的大力推廣外銷，逐漸風行全世界。

鴉片戰爭清廷戰敗，與英國簽訂《南京條約》之後，香港歸英國管轄，阿薩姆茶也隨之進入香港。在粵語中，「Assam」(阿薩姆)的發音恰好跟「阿三」(a-sam)相同，因此香港人暱稱印度人為「印度阿三」。

當時英國殖民政府雇用許多印度旁遮普(Punjab)地區的錫克教徒(Sikhs)在香港工作。這些錫克教徒經常在頭上纏繞一條紅色的頭巾，因此香港人又稱他們為「紅頭阿三」。

無獨有偶，台語的「Assam」(阿薩姆)發音恰好也是「阿三」(a-sam)，所以在台灣有些人也稱印度人為「印度阿三」(Ìn-tōˑ-a-sam，此處 t =ㄉ)。

「阿三」(a-sam)這個詞的出現純粹是粵語及台語的發音與「Assam」(阿薩姆)本來的發音巧合所致，因此並無任何貶意。

【註1】雖然古人言之鑿鑿，認定喝茶大大有益健康，但根據《維基百科》(英文版) 的記載，從21世紀初開始的臨床研究，發現並無可靠的科學證據顯示茶對治病和養生有任何可察覺的效用－－除了可以「提神」，因為茶含有咖啡因。

無論是紅茶還是綠茶，唯一含量稍豐的營養成分是礦物質「錳」。「錳」是人體必需的「膳食礦物質」(dietary mineral) 之一，常見於人體的骨骼、肝臟、腎臟、胰臟等器官裡。然而過量錳的攝取，對人體會產生神經毒性(neurotoxicity)反應。

【註2】廣義的「台語」主要包括閩南語、客家語、原住民各族語。本文中所謂的「台語」則是指目前在台灣通行的源於閩南語的一種語言。不過在實際上，目前的「台語」與當初的閩南語之間已經有明顯的差異；也就是說，目前的「台語」已經不等同於「閩南語」。