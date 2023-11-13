《腦筋急轉彎2》要來了！首集超賣座全球票房破8億　全新情緒角色、前導預告曝光

《腦筋急轉彎》是皮克斯動畫工作室最受歡迎推崇、也是史上最成功的作品之一，在美國上映之初以超過九千萬美元的傲人首週末票房成績，成為皮克斯首週末最賣座原創電影，亦創下全美首週末非票房冠軍票房最高的紀錄，更是當時首週末票房最高的非改編、續集或重啟的原創電影，最終全球進帳超過8億5千萬美元，再造皮克斯的動畫傳奇！

《腦筋急轉彎》於2015年的世界最大影展坎城影展首映後，一路口碑爆棚到隔年入圍奧斯卡最佳動畫長片和原著劇本、入選AFI美國電影學會年度十大電影，並獲得英國影藝學院電影獎最佳動畫片，也在IMDb影史250大電影榜上屹立不搖！



新角色焦焦認識焦慮情緒。（圖／迪士尼影業）

《腦筋急轉彎2》暌違九年即將重返大銀幕的消息一出，便令全球影迷喜出望外，首集停在小女孩萊莉12歲的完美結局，未料她的內心世界又將展開全新旅程！正要經歷青春期的萊莉，內心也要拓寬空間，以容納更多情緒，而這些新的情緒也將在萊莉的內心世界激起全新的一番波瀾。

首支預告片看見萊莉的大腦世界被重新拓寬，情緒控制台更是直接升級，首位全新情緒角色代表著青少年焦慮的「焦焦」更首度亮相，嚇壞眾情緒們，更暗示還有更多的新情緒即將登場，讓新作的看點更加引人入勝！

本集的導演筒交到《怪獸大學》和《恐龍當家》等片的故事監督凱爾西曼恩手上，是他首度晉升導演，劇本由入圍奧斯卡的首集編劇之一梅格勒法夫執筆，除了應聲歸隊的「樂樂」愛咪波勒、「憂憂」菲莉絲史密斯、「怒怒」路易斯布萊克等，以及「驚驚」托尼海爾和「厭厭」麗莎拉琵拉加入，還有甫公布的全新角色「焦焦」找來《怪奇物語》的酷女孩瑪雅霍克投入配音陣容，絕對令人大感驚喜！



前導預告。（影／YouTube）