【打開台北】松山文創園區打開禁地　超夯導覽預約報名秒殺！

2023打開台北Open House 活動已於雙11日週末登場，松山文創園區今年首次限時開放禁止進入場域「鍋爐房煙囪道內」及「3號變電站（地下冷水主機房）」，同時開放製菸工廠2樓西向會議室（昔日松山菸廠配膳室）、「Island133」(昔日菸廠機器修理廠)、二號倉庫輸送帶，導覽預約日前開放報名即秒殺！

開放（11）日上午不到9點就有民眾排隊等候進入36米高的鍋爐房煙囪道內參觀內部的古蹟石磚，一探昔日為臺北市的代表地標，臺北市政府於前年完成鍋爐房煙囪修復，園區定期維護並活化，與現今的臺北地標101大樓遙遙相望，見證臺北信義區的文化歷史發展。另一處禁地「3號變電站（地下冷水主機房）」，也限時開放預約民眾先賭為快，揭秘園區日常營運之核心機電設備。

雙11週末期間，園區另首次開放製菸工廠2樓西向會議室（昔日松山菸廠配膳室），配膳室的主要功能在確保餐飲有效準備及衛生，由製菸工廠一樓炊事場準備食物，經由送餐梯運輸至二樓配膳室再分發至食堂用餐，昔日松山菸廠提供的飲食服務不僅僅是滿足基本需求，更是營造一處友善的職場環境，現今作為會議室。園區同時打開連結製菸工廠及二號倉庫的輸送帶，貨品裝箱完成後藉輸送通道送往倉庫儲存，後續於鐵道月台出貨，為臺灣當時具現代化的作業流程！於今年新開幕的創新藝文空間「Island133」(昔日菸廠機器修理廠)，首次參加打開台北活動，空間內部採用現代主義設計並著重機能性，另以伸展台為靈感，大量使用金屬面材，保留機器修理廠的歷史元素，搖身一變成為高質感歐陸餐酒館。

園區今明兩天限時開放重要禁地，並由松菸志工帶領民眾在園區走讀，認識打開場域，進一步了解菸廠的前世今生。現場參觀民眾驚呼難得進入鍋爐房煙囪道內，看到昔日菸廠動力來源及古蹟石磚，一直稱讚今年的開放場域值得排隊等候！