日本國境之西 與那國島疏散演習因應海嘯、台海戰爭

日本 12 日在國境最西的與那國島（Yonaguni）進行了防災疏散演習，明面雖是以海嘯為模擬事態，但官員不諱言，倘若台灣有事，此一演練也可助居民熟悉疏散行動。

路透社報導，與那國島是日本最西端的島嶼，約在東京西南方 2,000 公里處。200 名島上官員、自衛隊參加了這場演習，但當天天候不佳，風速過大，以致直升機以及從幾大島航行 1,000 公里至該地的軍艦艦載機，皆未能參與。

與那國町町長系數健一表示，無法選擇災難來臨時的天候，必須為最糟糕的情況預做準備。日本對地震引發的海嘯並不陌生，2011 年本州島東北大地震，引發海嘯與福島核災，近 20,000 人喪生。

與那國島防災官員菅間浩二表示，本次演習讓島上 1,700 名居民得以演練天災時如何逃生避難，但同時也可作為台海緊急事態時的演習。與那國島距台灣僅 110 公里，去年 8 月美國前眾議院議長裴洛西訪台時，中共發射飛彈表達不滿，地點就在該島附近水域。

中過軍事動作不斷，加上俄烏戰爭可能激起北京更想攻台的欲望，迫使日本首相案田文雄揭櫫了五年國防強化計畫。2016 年在與那國島設置軍營，是日本鞏固島嶼前哨基地的一環。



2023年11月12日，日本與那國島疏散演習。（圖／路透社Issei Kato）