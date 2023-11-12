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終身黨員看不下去了　呼籲國民黨「求人不如求己」 侯友宜：自立自強完成使命

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/12 20:39
「全國工商團體挺侯友宜後援會」12日在新北市工商展覽中心成立，國民黨總統參選人侯友宜（2排左2）出席，東森集團總裁王令麟（前右）也現身支...

「全國工商團體挺侯友宜後援會」12日在新北市工商展覽中心成立，國民黨總統參選人侯友宜（2排左2）出席，東森集團總裁王令麟（前右）也現身支...

國民黨總統參選人侯友宜今天(12日)傍晚指出，他被國民黨徵召選總統就要完成使命，自己要自立自強，「怕中槍的人就不要上戰場」；東森集團總裁王令麟也表示，國民黨要靠自己，泛藍陣營15個縣市長絕對有組織動員能力，「求人不如求己」。

藍白整合進入政黨協商階段，前總統馬英九與前高雄市長韓國瑜日前表態支持全民調，投下震撼彈，也讓外界關注藍營內部是否遭裂解。

侯友宜、國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平與前國民黨秘書長李乾龍今天傍晚，出席在新北市五股區舉辦的全國工商團體挺侯友宜後援會成立大會，包括中華民國三三企業交流會理事長林伯豐、東森集團總裁王令麟等人都現身力挺侯友宜。

身兼侯友宜後援會幹部的王令麟致詞時表示，他代表台北市商業會出席，侯友宜是台灣鄉下平民出身的參選人，40多年來從基層做到新北市首長，公務生涯幾乎沒有汙點，沒有緋聞、沒有出入不正當場所、沒有抄襲問題。

王令麟致詞至最後時、突然轉頭面向朱立倫說，他要建請朱立倫，國民黨要靠自己，泛藍陣營15個縣市長絕對有組織動員能力，「我是終身黨員，我看不下去了，求人不如求己」。朱立倫則略顯尷尬，點頭回應。

侯友宜致詞時則提到自己的信念，包括一生奉獻中華民國、保家衛國，這次他被國民黨徵召選總統，就要完成使命；就像王令麟說「靠人不如靠己」，自己要自立自強，

「怕中槍的人就不要上戰場，選戰跟我的槍戰一樣，到了戰場只有勇敢往前走，沒有後退」。

侯友宜這番「自立自強」言論，獲得台下支持者出聲附和，同在台上的朱立倫，也對結束致詞的侯友宜、比出讚的手勢。

侯友宜還談及3點經濟政見指出，台灣要打造自由經貿環境，並融入區域經濟整合，一是他任內要完成CPTPP正式談判，並同時啟動RCEP的加入程序；二是在公開透明下，繼續推動台美21世紀貿易倡議；三是成立國土規畫研究院，全面盤點國土利用。

侯友宜指出，經濟發展相當關鍵，未來要擴大產業研發、智慧製造與節能減碳的租稅獎勵；產業研發支出投資抵減由15%提高到20%，智慧製造支出投資抵減由5%提高到10%，節能減碳支出投資抵減，最高到10%。

中央社12日稍早報導，朱立倫強調，國民黨與民眾黨會持續協商，現在共同目標是全民調，最重要差異是關於對比、互比及占比問題。國民黨總統參選人侯友宜回應，尊重大家意見。

前立法院長王金平

對馬英九看法持不同意見

另外，前總統馬英九拋出「侯柯配」或「柯侯配」，與民進黨「賴蕭配」作對比式全民調，引發黨內軒然大波。

對此，中央社引述前國民黨秘書長李乾龍今（12日）表示，前立法院長王金平對馬的看法有不同意見，認為若是侯柯配，柯一定會繼續出招；柯侯配則未來當選後立委、內閣一定都聽命總統，「國民黨該如何自處？

李乾龍強調，王金平特別要他提醒侯友宜，全民調這件事一定要謹慎思考；他也詢問王金平，是否能對媒體轉達其看法，王金平也答應，因此他特別出來呼籲，國民黨中央與侯辦真的必須謹慎為之。

李乾龍說，如果要進行全民調，手機民調一定不能超過20%，全民調中還要顯示政黨實力，在全民調中對比可以到80%，政黨支持度應占20%，即便要合作、也應該要讓雙方支持者都心服，未來才有勝選可能。
王令麟
侯友宜
朱立倫
柯文哲
王金平
藍白

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