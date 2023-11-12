減少能源消耗？濫用高藍光LED燈 人類與環境反受其害

為了減少碳排放及能源消耗，各界逐漸轉向更節能、更亮的LED燈泡，然而，過於倉促的轉型反而讓大量品質低劣、散發過多藍光的LED燈進入市場，並開始對人類和環境造成更多的負面影響。

非營利組織國際暗空協會（IDA）的最新研究顯示，大量將傳統燈具「轉型」為LED街燈不只可能無法對環境產生正面影響，還會衝擊人們包含晝夜節律（Circadian rhythm）在內的生理健康、攪亂野生動物的習性，甚至因為超出需求的亮度而造成能源浪費。

國際暗空協會長期致力於保護夜晚免受光污染，並有指定全球可以有效觀測夜空、星空的國際暗空地點（International Dark-Sky Places）。人造光源因為藍光散射，會在都市上空產生有如發光穹頂的模糊「霞光」（sky glow），讓影響範圍內無法看到星空，會散發大量藍光的LED燈具正讓這個狀況變得更嚴重。

美國醫學會（AMA）指出， LED燈具對生物晝夜規律的影響力高達傳統燈具的5倍，這會造成睡眠時間減少、睡眠品質下降，並導致嗜睡、白天效率下降、肥胖，甚至是阿茲海默症等問題。而雖然在晚上接觸到光源本來就會減少褪黑激素分泌並影響睡眠，眼睛因為對藍光更為敏感，藍光的影響也更大。

不過IDA也強調，問題在於浮濫的設置未經選擇的低品質燈具，而非LED燈泡本身。當局應審慎使用白光、暖色調的燈泡，並利用調光器、動作感應器及定時器等工具減少照明時間，這不只可以達到節能減碳的效果，還能減少對環境的負面影響，並讓人們得以重新接觸星空，保留重要的「夜空文化」。