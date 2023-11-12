北市新工處: 中正橋台北往新北方向　11/18起改走新橋

連接台北中正區及新北永和區的中正橋自民國108年起改建，台北市新工處今天(12日) 說，新舊橋結構重疊部分工程近日將完成，預計11月18日起所有往新北方向的車輛全部改道行駛新橋。

新北端現況(圖/台北市新工處)

新工處發布新聞稿表示，中正橋終於來到「台北往新北方向全面改道新橋」階段，今年國慶連假期間、10月8日完成交維第1-1階段(下圖) ，即舊橋原有3車道有2車道改道新橋，仍保留舊橋1車道直行往永和方向通行方式，以便施作新舊橋結構重疊部分。

(圖/台北市新工處)

1-1階段開放行駛新橋, 台北端路面引導標線(圖/台北市新工處)

同時，目前上述部分新橋結構已近完成，完成後預計可於11月18日起進行第1-2階段交維改道(下圖) ，屆時所有往新北方向的車輛將全部改道行駛新橋。

(圖/台北市新工處)

新工處工務科長蕭志龍表示，10月8日第1-1階段交維改道行駛新橋後，因用路人較不熟悉新橋標示牌面及行車動線而有所遲疑狀況，在增加相關引導指示牌面及路面標線，已改善此情形。

另外，往新北市永和區汽、機車都已行駛橋上此兩混合車道，可避免與往新北環快及堤外道路交織，目前民眾已熟悉現有行車動線，安全提升，車流順暢。

蕭志龍指出，11月18日預計交維改道第1-2階段將開放新橋3車道：

➤所有往新北市的通行車輛全面行駛新橋；

➤而由新北市往台北方向的行車動線，仍暫維持不變採原橋通行；

➤另外，水源快速道路銜接中正橋，往新北市永和方向的匝道也同時已於10月8日開放通行，民眾可多加利用。

中央社引述新工處大運工務所主任詹名成說，本次交維切換改道作業訂於11月18日中午12時起進行交通動線切換作業，屆時原舊橋1車道直行往永和方向行駛的車道將會配合封閉，往新北市車輛全面改道行駛新橋。

預定細部時程，詹名成指出：

➤11月16日凌晨0時至同日清晨5時，台北端上橋處進行門型架吊裝作業，門型架施工期間將封閉新橋上橋處全線車道，舊橋1車道及水源快速道路銜接中正橋往永和匝道維持通行，但由台北端平面道路行經中正橋通往新北環快及堤外道路需求的用路人，請改走文化路等替代道路。

➤其次，11月16日晚間11時至11月17日上午6時，封閉新橋台北往新北方向最內側一車道，進行與新橋銜接的瀝青混凝土刨舖與標線繪製作業。

➤最後，11月17日晚間11時至11月18日中午12時，封閉新橋台北往新北方向最內側一車道，進行交通維持標線繪製及相關設施補強設置作業。

詹名成說，11月18日交維切換改道後，原中正橋往新北方向舊橋位址將會配合施作新橋橋台結構基礎及舊橋拆除等作業，後續將進行新北往台北方向施工作業。

(圖/台北市新工處)