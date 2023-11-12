第76屆醫師節慶祝大會 蔡英文：明年將特別預算挹注健保200億 為醫事人員加薪

中華民國醫師公會全國聯合會於今（12）日醫師節在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」，由周慶明理事長主持，今年總共頒發1,300位行醫40年以上資深醫師，肯定獲獎者對台灣醫療服務之長期付出與貢獻，希望年輕後輩醫師，不僅傳承，更要青出於藍，共同守護全民健康。

醫師公會舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，表揚行醫滿70年以上的資深醫師，正是由這些優秀醫師薪火相傳，長期堅守崗位地為全民健康付出，台灣醫療才能有今日的成績。

此外，藉由公開表揚來彰顯默默奉獻、堅守崗位、濟世救人的醫者情懷，爭取社會大眾對醫師的認同與信賴，進而改善醫病關係，提升我國醫療品質，增進民眾健康福祉。

「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，由醫師公會全聯會周慶明理事長主持。（圖／中華民國醫師公會全國聯合會）

在醫師節這個歡慶的日子，蔡英文總統也親臨大會頒發行醫滿70年資深醫師的9位醫師、台灣醫療典範獎的20位醫師，感謝他們長期以來在醫療工作上的無私奉獻；薛瑞元部長及周慶明理事長頒發台灣醫療貢獻獎予17位醫師以及資深醫師，感謝他們默默的付出、濟世救人的醫者情懷，提升我國醫療品質，增進民眾健康福祉。

總統致詞時表示，今天是醫師節，很高興與醫師朋友一起參加慶祝大會。她感謝所有的醫師長期在崗位上守護民眾的健康，並恭喜獲得資深醫師、醫療典範、醫療貢獻及臺灣醫療報導獎的每位得獎人，盼獲獎的精神能夠一棒接一棒延續下去，為台灣帶來更多正能量。

總統認為，醫師公會全聯會是推動台灣醫療領域發展的重要力量。長期以來，全聯會在政府和醫界之間擔任重要的溝通橋梁，尤其在疫情期間，從疫苗施打到疫後照護，都展現台灣醫療公衛體系的能力和韌性。此外，公會也積極拓展國內醫師和國際的交流，為台灣醫界的學術成就、技術創新及醫療產業發展，帶來重要貢獻。

總統並指出，除了明年透過疫後特別預算挹注健保200億元，政府也將盤點健保資源，希望在未來繼續提升醫事人員待遇。而《醫療事故預防及爭議處理法》明年即將上路，期盼建立醫療爭議處理機制，降低醫病雙方困擾。請大家和政府一起努力，持續為臺灣打造更良好的醫療環境。

醫師公會表示，「臺灣醫療報導獎」自創辦以來，迄今已邁入第九屆，投稿件數相當踴躍。本獎項分為「平面類」、「廣電類」、「新媒體類」及「徵文」，今年從各類投稿作品中，就醫界關心全民健康、醫療新科技帶來醫療品質的提昇、疫情期間醫師任勞任怨奉獻及耐心照護民眾之報導深且廣，這就是對醫界最大的鼓勵與支持，醫師公會期盼透過各界優良的作品，促進醫病關係和諧，藉由媒體專業的報導，提供社會穩定的力量。