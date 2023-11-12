2023《城西生活節｜看電影的我們》11/10台北開跑！大戲院手繪看板重現剝皮寮 穿越百年一覽電影產業榮景

喜歡戲院、電影文化的民眾們看過來！2023《城西生活節｜看電影的我們》特展於日前在剝皮寮歷史街區盛大開展，今年以「戲院」為主軸，邀請民眾從幕前走到幕後，跟著展覽一探戲院及周邊常民娛樂的演進、不同世代影迷在這裡的青春歲月，同時倚靠戲院而生的職人故事也將一一呈現。

手繪看板現場再現 五大展區重憶萬華娛樂生活

網路時代來臨之前，最大眾化的休閒娛樂莫過於看電影，電影院不僅是約會休閒的好去處，更是滋養許多影迷心靈的朝聖之地。從日治時期開始，西門町萬華一帶便是影視重鎮，過去鼎盛時期這裡孕育了超過20家戲院、電影後期製作公司。

2023《城西生活節｜看電影的我們》特展於11月10日至12月3日在剝皮寮歷史街區盛大開展，將重現在萬華的觀影體驗，從最引人注目的手繪看版、戲院戲台、職人的幕後祕辛，重塑幕前幕後的戲院生態；觀影結束一定要去泡沫紅茶店續攤，結合戲院經驗分享、影迷推薦扭蛋，展覽話題都不間斷。

電影手繪看板不僅是吸引觀眾買票的重要關鍵，也是繪畫創作的極致表現。已故手繪看板繪師—簡錫欽（阿欽師）的兩位兒子–簡正宗老師、簡國峰老師也將現身《城西生活節》，帶來職人講座邀請大家認識手繪看板繪師的職業秘辛；而簡國峰老師以傳統工藝繪製阿欽師的作品—經典電影「戀戀風塵」畫作，勢必再造剝皮寮熱門必拍點。

三場走讀穿越百年 細數萬華北中南戲院榮景

【城西觀影｜走讀導覽】今年共規劃了3場戲院聚落走讀的「跟著董事長遊西門町」、「今・昔艋舺映象」、「加吶仔養成計畫」三個系列活動，分別指向萬華北、中、南三區，探訪西門町、龍山寺、加吶仔周邊不同路線，從今昔對照記憶地圖，重塑當年戲院榮景，並深入分享在地走跳才知道的趣聞。

特別放映、辯士講堂 回味觀影最純粹的當下

除了播放「收藏電影的人」、「再見了，菲林」、「盧米埃兄弟作品系列」等電影，也邀請張凌文先生、李建成導演、張逸方導演映後座談，帶領大家一同討論時代中影人與產業難分難捨的浪漫情懷。

最早的電影是單純動態影像，沒有聲音與字幕，只能靠「電影辯士」適時的「加油添醋」講解劇情，藉此讓觀眾透過旁白解說來理解劇情。而城西生活節邀請曾在文協百年紀念影展說電影的吳奕倫老師，講解電影辯士的發展脈絡及示範演出。讓老師親身示範辯士們如何用道地的語言、生動的表演技巧、易懂的詞彙、與即時的說故事能力，擔任觀眾們的領航員。

萬華店家串聯享優惠 集章換好禮

台北市政府文化局副局長陳譽馨表示，西門町曾經是台北最重要的電影產業發展起源，今年《城西生活節》除了規劃特展、主題放映、走讀導覽、特別講堂等活動，很多導覽被影粉光速秒殺，除此之外，也特別與萬華在地店家合作，邀請大家實地走訪萬華的各個角落，推動在地經濟。

民眾只要在展覽期間，至合作店家消費並蒐集印章，不僅可享有折扣或優惠，集到一定數量就可以兌換限量的紀念品喔！無論您與戲院有淺或深的連結，相信都可以在本次特展中找到共鳴之處。更多資訊請至「城西生活節」FB粉專、活動主頁面查詢。