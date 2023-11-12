〈時評〉台灣離岸風電潛力大 國產化將建立產業鏈永續發展

台灣離岸風電商機，在政府國產化政策推動下，大力扶植本土企業深耕風電商機，也同時獲得國際企業如丹麥沃旭、加拿大北陸能源、德國達德能源、萊因能源、英華威、基礎建設弘募基金、西班牙伊比德羅拉，諸多外商與台商一起努力，共同建立綠色台灣。（中）

台灣綠能市場，吸引國際級大企業矚目，透過離岸風電商機，帶動產業發展，例如全球第二大基礎建設私募基金GIP(全球基礎建設夥伴基金）已加入投資行列，這個基金在全球有12個投資案正在進行，財務實力雄厚，對於引進國際技術及資金開發離岸風電，具有相當重要的意義。

離岸風電第三階段規劃期間為2026年至2035年，第一期選出6個風場進行開發，共計1.5 GW裝置容量，消息傳出後，吸引全球一級企業，提出39個案場備查申請，裝置容量高達40 GW，在通過環評之後，還要由國防部、漁業署等，8大部會整合審查，作業過程相當慎重。

打造一支風機要8億元，投資成本高。離岸風電開發第一、第二期正處於前期階段，國內外風電商原本裹足不前，政府必須透過台電公司保證收購電價，廠商才有投資意願。然而歐盟進口商品零碳排要求在即，台積電大買綠電，連續向沃旭及達德能源，簽下總額高達3.2 GW的風場綠電，等於讓風電業者吃下保證採購的定心丸，其他各大企業都正積極走向零碳排，綠電供不應求。

國際間正在積極發展風電的國家不少，歐美、日本、東南亞，有幾百個案場都在開發，大多在2025年以後施工，也會影響台灣第3階段風電案的推動，正因為如此，發展浮動式風機，勢不可免，但是因為體積更大，作業空間需要妥善規劃，交通部、經濟部需協助廠商做好前置作業，才能妥善施工，協調工作十分重要。

風電產業的產業鏈共可分為：上游設備製造，原材料包括鋼材、玻／碳纖維、樹酯；零組配件有葉片、齒輪箱、塔架、電䌫；風機設備為離岸風機、陸域風機。台灣的業者有中鋼的鋼材、上緯的樹酯材料、葉片則有天力離岸、齒輪箱有台朔重工。次系統有東元的次系統、華城、中興、士電等電力系統。

中游為整合服務業包括風場規劃、風場營造、風機維護，下游發電業包括風場開發、發電營運。由於近岸風場開發已近飽和，3之2期將是固定式風機的最後一波，政府將進行畸零風場的整併，提供產業切入固定風機的機會。離岸風電使用的鋼材強度最高，可望帶動鋼鐵產業價值轉型，已成為經濟發展另一個良好契機。

離岸風電是大尺度經濟，台灣已走在亞洲國家前段班，正由青少年轉進大人階段，挑戰大，但是商機也大，產業從開發商與供應鏈整合，涉及的面向相當廣，從第一階段的示範風場，到第二階段的潛力場址，至今已完成3個風場併網，有260支風機在台灣海峽運轉中。

政府訂於2025年再生能源目標要達到20 GW(百萬瓩)發電量，目前風機發電量到2025年約5.6 GW，而且從2026年起，每年需增加1.5 GW，發展潛力可觀。風電是台灣追求的永續投資，為了提供企業可負擔的綠電，台灣綠電產業有兩大課題需要持續努力，包括建構本地產業，避免斷鏈風險，同時打造具有競爭力的成本。

如何使本地銀行能夠切入離岸風電的資金鏈，也是重要工作，風電不應成為外資的專利，尤其第三階段的區塊開發，光是前兩期融資需求，資金需求高達8千億元，不能將大好商機拱手讓人，政府正透過融資機制，建立履約管理，國發會已跟經濟部聯手，推動融資保證制度。

至於如何在資本巿場引介資金，滿足風電開發產業資金需求，金管會亦正針對私募基金、保險業資金，如何投資風電，正進行投資風電進行風險系數調整，以期讓風電產業的資金供需，能夠達到最佳化的要求，建立合理安全的資金供需機制，期能讓離岸風電產業生生不息地永續發展。

台灣不止需要離岸風電，更需要風電產業，推動國產化，建立從無到有的產業鏈，艱辛的程度可以想見，不僅經濟部、產發署負責人員累到快掉眼淚，負責產業鏈發展的各企業員工，同樣都付出辛苦的代價， 成果得到肯定，友邦越南聞訊來台灣邀商，希望能夠協助建立離岸風電的產業鏈，未來國際市場商機，潛力可期。