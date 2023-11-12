冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀

由於逐漸頻繁的火山活動及幾乎無法避免的噴發時辰，冰島首都雷克雅維克近郊的西南地區（Reykjanes Peninsula）城鎮格林達維克（Grindavík）之居民已在昨（11）日一早被當局要求疏散，不過即使可以減少人員傷亡，基礎設施、居民房舍的損壞似乎不可避免。

現階段，頻繁的地震與地殼變動已造成一些道路與建築的損失，該鎮附近不只有冰島知名的溫泉景點藍湖（Blue Lagoon），還有供給整個西南地區約3萬名居民日常電力及淡水的斯瓦特森基地熱發電廠（Svartsengi geothermal plant），如果遭到損毀將帶來嚴重的影響。

《衛報》引述冰島民間保護暨急難管理署負責人雷尼斯森（VíðirReynisson）發言指出，在頭幾天冰島氣象局（IMO）觀測到大量融熔狀岩漿於距地表5公里處累積，周五時卻開始急速逼近地表，截至周六晚間為止，已來到地底800公尺處，依這個速度，最後可能將在數小時至數天內於格林達維克附近噴發。

依預測，雖然岩漿最有可能湧出的地點在小鎮附近一條長達15公里的裂隙處，不過也因為裂隙太長，實在很難預測確切位置；另一方面，由於裂隙與海洋相鄰，也有可能會在附近海床噴發，而一旦在海床噴發，更會製造大量的火山灰雲。

IMO火山災害協調員Sara Barsotti接受《法新社》訪問時表示，岩漿累積及移動的速度已打破西南地區的歷史紀錄，專家對此皆感到驚訝，這可能與鄰近的法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano）自2021年起年年噴發，內部地殼破碎讓岩漿更好移動所致。

火山學家則透露，雖然西南地區火山已休眠了長達800年，隨著火山活動重新開始，這一波活躍期有機會長達數十年甚至數世紀。