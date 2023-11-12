【2023 APEC會議】中國領導人習近平14至17日訪美國舊金山　民運人士發起抗議活動

全美海外民運人士近日集結舊金山，在APEC會議舉行之際，發起中國國是會議平台，討論結束中國暴政。中國國家主席習近平將於14至17日訪問舊金山，抗議活動總召趙昕預估，屆時將有上千人參與示威。

根據中國外交部，習近平將於14至17日訪美，參加於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖會議，並進行美中元首會晤。

以中國民主人權領袖王丹、王軍濤、魏京生等民運領袖為首，逾百人在美國當地時間11日，出席在舊金山發起的中國國是會議平台，目的為商討結束暴政、創建民主中國。

中國民運人士發起「中國國是會議」平台，於舊金山舉行發布會，同時表達對中共和習近平訪美的抗議。中央社

亞太經濟合作會議（APEC）登場，中國民運人士王丹（左起）、王軍濤、魏京生在舊金山發起「中國國是會議」平台，呼籲中共結束暴政、創建民主中國。中央社

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王丹說明倡導國是會議的原因，表示當今中國處於危難之中，為40多年來的黑暗時刻，曾經有權有勢者沒有安全，一直以來的無權無勢者沒有公平，舉行國是會議，是因為世界和平發展需要創建一個民主中國作為可靠保障。

魏京生表示，中國內部反共勢力和反習勢力與日俱增，並且逐漸合流，國際社會的關注和推動，是能不能在中國向前一步推翻專制、建立民主的重要條件。

王軍濤說，為實現目標，將透過網站、社群媒體、以及新科技技術，引領大眾討論民主建國，建立一個全民參與國是會議的社區。

舊金山反習近平示威從10日的汽車大遊行揭開序幕，20多輛轎車從東灣出發、前往舊金山，行經華埠、APEC會議場館、中國駐舊金山總領事館等地，高喊「打倒共產黨」、「自由中國」等口號，並鳴喇叭以示抗議。

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格，在舊金山與民運人士會晤時表示，美國商界花錢與習近平共進晚宴是個笑柄，滿足這樣的獨裁者不僅道德上有錯，戰略上也很愚蠢。中央社

反習抗議活動總召趙昕表示，習近平訪美期間，加拿大和美國其他城市將有數百人赴舊金山，與當地1000名左右的西藏、新疆、香港、中國人士會合。他們將在拜習會、美國商界晚宴等習近平預計出現的場合表達訴求。

針對抗議活動，舊金山政府表示遵循美國憲法第一修正案的「集會自由」權利，唯獨不容許暴力和破壞行為，並強調警方將盡其所能對違規者執法。

至於抗議團體的活動範圍，中央社引述美國特勤局以電子郵件回覆該社指出，已制定「應對計畫」，舊金山警方將在「管制區外」設置區域，確保公民權利、大眾安全、及APEC活動三者之間能取得平衡，不會阻擋特定的個人或團體抗議行動。